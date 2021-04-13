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CHP’liler İstanbul’u parsel parsel satıyor

İBB’nin kasasını adrese teslim ihalelerle, yandaş sanatçılara akıttığı konser paralarıyla, müzayedelerde yaptığı milyonlarca liralık alımlarla sıfırlayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’un bozulan finansal dengesini düzeltmek için 4 milyar 78 milyon liralık taşınmazı sattığı ortaya çıktı.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 09:02
CHP’liler İstanbul’u parsel parsel satıyor

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde milyarlarca liralık taşınmaz sattığı ortaya çıktı. İBB’nin kasasını adrese teslim ihalelerle, yandaş sanatçılara akıttığı konser paralarıyla sıfırlayan İmamoğlu’nun, bozulan finans dengesini taşınmaz satarak düzeltmeye çalıştığı belirlendi. İmamoğlu’nun talimatıyla toplam değeri 4 milyar 78 milyon lirayı buluna arsa ve mesken satışının yapıldığı öğrenildi.

Parsel parsel satış

Göreve geldiği günden bu yana her şeyi yapıyormuş gibi görünen fakat hiçbir şey yapmayan İmamoğlu, bozulan mali dengeyi, 16 milyon İstanbullunun hakkı olan taşınmazları satarak gidermeye çalışıyor. 250 milyon tutarında konser organizasyonları düzenleyen, adrese teslim ihalelerle yandaş semirten CHP’li Başkan, israfı arsa satarak karşılıyor. İstanbul’un kasasını şatafat uğruna boşaltan, toplu ulaşıma yatırım yapamaması nedeniyle de, pandemi döneminde bulaş oranını artıran İmamoğlu, 2 yıllık görev süresi içinde tam 4 milyar 78 milyon liralık arsa ve taşınmaz satışı gerçekleştirmiş. İBB Mali Bütçe Denetim raporunda skandal rezalet tek tek kayıt altına alınmış.

Ne var ne yok satıyor

İflasın eşiğindeki İBB kasasını doldurmak için ilk etapta toplam tutarı 4 milyar lira olan arsa satışı yapılmış. İmamoğlu, şeffaflık naraları atadursun, İstanbullunun ruhu bile duymadan yüzlerce arsayı elden çıkarmış. Rapora göre İmamoğlu, ‘Diğer Taşınmaz’ların satışından 39 milyon liralık bir gelir elde ediyor. İBB’ye ait meskenlerin taksitli şatışından da 20 milyon liralık bir para akışı sağlıyor. Yine 16 milyon 900 bin lira tutan mesken satışı bizzat İmamoğlu’nun talimatıyla gerçekleştiriliyor.

25 yılın bütçesini 2 yılda tüketti

Farklı tarihlerde yaptığı ‘Peşin para ile mesken satışından’ da 2 milyon liralık kazanan İmamoğlu, mesken affı satışı sayesinde de 100 bin lira elde ediyor. İBB meclisinden borçlanma izni alan, yetmeyip yurtdışındaki tefecilere de yüksek faizle İstanbul’u borçlandıran İmamoğlu, 25 yılda sağlam temeller üzerine bina edilen mali bütçeyi 2 yıl da yerle bir etmeyi de başardı.




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