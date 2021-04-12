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Muhalefetin 'domates' üzerinden giriştiği algı operasyonu boşa çıktı!

Algı operasyonlarıyla Türkiye'nin ekonomisini hedef alan CHP'nin başını çektiği kriz tellalı muhalefet yine duvara tosladı. Migros Marketler zincirinde tek tek satışa çıkarılan 'özellikli pembe domates' üzerinden sosyal medyada algı kampanyası başlatıldı. CHP'li Faik Öztrak, Gelecek Parti'li İlhami Işık, ve CHP yandaşlığıyla bilinen ekonomist Özgür Demirtaş gibi isimlerin giriştiği algı operasyonu market tarafından yapılan açıklamayla boşa çıktı.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:43
Muhalefetin 'domates' üzerinden giriştiği algı operasyonu boşa çıktı!

Algı operasyonlarıyla Türkiye'nin ekonomisini hedef alan CHP'nin başını çektiği kriz tellalı muhalefet yine duvara tosladı.

Daha önce patates ve soğan üzerinden siyaset yapan muhalefet bu kez domatesi siyaset malzemesi olarak kullandı.

CHP'lilerin başını çektiği güruh tarafından sosyal medyada algı kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyada Migros marketler zincirinin bir şubesinde domateslerin tek tek satıldığına ilişkin fotoğraf dolaşıma sokuldu.

'Domateslerin ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle artık tek tek satıldığı' iddiasıyla algı operasyonu çekildi.

YİNE DUVARA TOSLADILAR

2001 ekonomik krizinin mimarlarından CHP'li Faik Öztrak, Gelecek Partili İlhami Işık, Ekonomist Özgür Demirtaş gibi isimler attıkları tweetlerle yine kriz tellalığı yaparken algı oyunları market tarafından yapılan açıklamayla bozuldu.

ÖZTRAK'TAN UCUZ NUMARA

Öztrak, CHP yönetimi döneminde ekmeğin karneyle satıldığını unutarak 'Ayçiçek yağının 'tek taş pırlanta' muamelesi gördüğü ülkemde; Domates markette tek tek satılmaya başlamış. Sebep olanlar utansın' şeklinde paylaşımıyla algılara oynadı.



DEMİRTAŞ ÇANAK TUTTU

Ekonomist Özgür Demirtaş da kendince ironi yaparak 'Biz fakir olabiliriz ama bak Batı'da da Domates tane tane satılıyor TERÖR örgütünün de sonu geldi Sıra bizi kıskanıyorlar'cılarda' ifadeleriyle paylaşım yaptı.



Gelecek Partili İlhami Işık da 'Tane ile satılan domates. Nasıl bir döneme denk geldik' diyerek ekonomik kriz algısı yaratma çabasına girdi.



MİGROS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Marketin satış planlamasının muhalif isimler tarafından sanki Türkiye'de 'kriz varmış' gibi kullanılmasının ardından Migros açıklama yaptı.

'HİJYENİK AMAÇLI YAPILMIŞ OLSA DA...'

Migros Hizmet isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada amacın imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyen olduğu vurgulandı. Açıklamada 'İlgili ürün özellikli Pembe Domates olup, imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyenik amaçlı yapılmış olsa da uygulama hatalı olmuş. Gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.



Algı operasyonuna soyunan isimler şöyle:






Faik Öztrak

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