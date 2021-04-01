Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi

Bilim Kurulu'nun haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve toplum bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerde artan risk düzeyi ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtı. Ülkemizde İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edildi' derken Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geleceğe umutla bakabileceği tarih hedefi de şekillendi. İşte kovid mücadelesindeki son dakika gelişmeleri ve illerin risk ve renk haritasındaki son durum...



KORONAVİRÜSÜN GÜNEY AFRİKA MUTANTI 11 İLDE



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edildi. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edildi. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edildi. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koyuyor' dedi.



KISITLAMALARIN ESNETİLMESİ UYGULAMASI BİTTİ, YENİ TEDBİRLER GELDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları belirtti: 'Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız.



SON DAKİKA TÜRKİYE'DE HEDEF BELİRLENDİ; GÖZLER HAZİRAN AYINDA



Hedefimiz en geç haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz. Hedefimiz, aşıyla toplum bağışıklığıdır.'



TÜRKİYE YAKINDA AŞI İHTİYACINI KENDİ KARŞILAYACAK



Sağlık Bakanı Koca Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz.



Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, 4 üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi.