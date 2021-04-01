İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yerli ve milli imkanlarla üretilip geliştirilen SİHA'lar, Karabağ'da Azerbaycan'a zafer getirdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile birlikte ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında ağırladı.



SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, burada İlham Aliyev tarafından ödüllendirildi.



MADALYA TAKILDI...



Aliyev, Karabağ zaferindeki katkılarından dolayı Selçuk Bayraktar'a, madalya taktı.



AZERBAYCAN'DA ÇOK SEVİLİYOR



Azerbaycan, havadaki hakimiyetinin sayesinde kısa sürede Ermenistan karşısında zafere ulaşmış; bu zafere katkısı nedeniyle de Selçuk Bayraktar Azerbaycan halkının sevgisini kazandı.













