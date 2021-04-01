Duvardaki fotoğraf İmamoğlu'nu dumura uğrattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Sultanbeyli'deki bir evi ziyaret etti.



Ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, ev sahibinin hazırladığı yemekleri yemek için masaya oturdu.







DUVARDAKİ MAHMUT EFENDİ FOTOĞRAFI ŞAŞIRTTI



O sırada duvarda Mahmut Efendi Hocaefendi'nin fotoğrafını gören İmamoğlu'nun şaşkınlığı suratına yansıdı.







YEMEKTEN SONRA ÇEKMEKÖY'DE ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİLER



Daha sonra Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ne giden CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.