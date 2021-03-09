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Ümitcan Uygun’un arkadaşı canlı yayında genç kızı darbetti

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir kadını öldüresiye darbettiği anları canlı yayında paylaştı.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 16:34
Ümitcan Uygun’un arkadaşı canlı yayında genç kızı darbetti

Ankara'da Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu.

Genç kızın intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun, olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ARKADAŞI DA BENZER OLAYLA GÜNDEME GELDİ
Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kızın baygın hallerini canlı yayında yayınlamıştı.

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi.



MAGANDA, KIZIN ÇIĞLIKLARINA ALDIRIŞ BİLE ETMEDİ
Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.

Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat, kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı.



SOSYAL MEDYA, GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN AYAĞA KALKTI
Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.

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