USD (Alış - Satış) : 7,59 - 7,61 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

Melih Gökçek'in paylaşımları CHP'yi tutuşturdu!

CHP'nin üst düzey isimlerinin kullandığı WhatsApp grubunda paylaşılan bilgilerin Twitter'a anında yansıması üzerine gruptaki köstebeğin peşine düşüldü.

Siyaset / 09 Mart 2021 Salı 11:26
Melih Gökçek'in paylaşımları CHP'yi tutuşturdu!

CHP içerisinde yaşanan tüm olayların tartışıldığı ve partinin üst düzey isimleri tarafından bilgilendirilmelerin yapıldığı bir WhatsApp grubundaki bilgiler, kısa süre sonra Twitter'da paylaşılmaya başlandı.

Paylaşımları yapan isim ise Melih Gökçek oluyordu.

Gökçek'in paylaşımları, CHP'de paniğe neden oldu.

KÖSTEBEK BULUNAMADI, YENİ GRUP KURULDU

Paylaşımların eş zamanları olarak devam etmesi üzerine sızıntının kim üzerinden olduğu araştırılmaya başlandı.

Köstebek avında başarılı olamayan CHP yönetimi, çareyi yeni bir grup kurmakta buldu.

Oluşturulan yeni gruba, referans ile katılım yapılma kararı alındı.

Melih Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı