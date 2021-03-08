İkinci elde satışlar durdu! Sıfırda 85 bin TL indirim yapan var

Tedarik sorunun bitmesi ve uygun finansman koşullarının yeniden sağlanmasıyla sıfır araca satışları ilk 2 ayda patladı. 102 binden fazla satışa imza atan markalar oluşan taleplerle birlikte kampanya üstüne kampanya yaptı.



80 bin lira indirim



Toyota’nın 23 bin liralık Corolla indiriminin ardından diğer markalarda harekete geçti. Düşen kurla birlikte uygun maliyetli finansman ve cazip ödeme koşullarına ayak uyduran markalar 80 bin liraya varan indirime imza attı.





Mart’ta Opel bazı meslek grubunda olan kişilere ve yakınlarına Corsa’da 3 bin 500 TL’ye, Insignia’da ise 15 bin 900 TL’ye varan nakit avantajları sağlıyor. Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine faiz fırsatı sunuyor. 80 bin TL’ye 12 ay 0 faiz veya 100 bin TL’ye 12 ay faizsiz kredi imkanı veriyor. Citroen, 150 bin liraya varan kredi veya yüzde 0 faiz fırsatları kampanyasına imza attı. Kia ise Rio 1.4L Prestige modeli kadın kullanıcılara özel 19 bin liraya yakın indirimle 187 bin 900 TL’den satışa sundu. Diğer modelleri Sportage ve XCeed modelleri için 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı bulunurken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuyor.



Compass 85 bin TL düştü



Fiat Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL’ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Fiorino “Eko”, 15 bin TL nakit indirimi var. Seat Ateca modellerini 27 bin 500 TL’ye varan indirim; Arona modellerini ise 218 bin TL ve yüzde 0 faiz ile tüketiciyle buluşturuyor. Hyundai ise i10 modelinde 10 bin 500 TL, i20’de ise 21 bin 800 TL’ye varan indirim yapıyor. Kona 62 bin 900 TL’ye indirimle veya 80 bin TL 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla sahibini bekliyor. Tucson’un N Line da 68 bin 500 TL’ye varan avantaj bulunuyor. Jeep Renegade’e mart boyunca 70 bin TL’ye Compass’a ise 85 bin TL’ye varan indirimle sahip olmak mümkün. Honda’da ise Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 aya varan vade imkanı sağlanıyor. Peugeot’da ise SUV 3008’de 140 bin lira, SUV 5008’de 200 bin lira, SUV 2008’de 100 bin lira, Peugeot 308’de 120 bin lira, Peugeot 208’de 50 bin lira sıfır faiz



2.el tekrar yükselecek



2021’in ilk çeyreğinde trendin sıfır araçlara kaydığını ifade eden Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde ise bugüne kadar gelen süreçte şunlar yaşandı; 1 Ocak 2020’de 100 bin TL olan bir otomobil, 15 Kasım 2020’ye gelindiğinde 185 bin TL’ye çıktı. Bu tarihten Mart 2021’e kadar olan süreçte ise fiyatlar ortalama yüzde 20 geriledi. Bunun en büyük sebebi talebin azalması. Biz şu anda havaların ısınması, pandemi kısıtlamalarının gevşemesi, aşılamanın artması ve tatil planlarının başlaması nedeniyle ikinci elde talebin yeniden yükselişe geçmesini bekliyoruz. Tüketiciler açısından şu an içerisinde bulunduğumuz dönemin ikinci el araç almak için en doğru zaman olduğunu söyleyebilirim. Avantajlı bir dönem olması bakımından, şimdi ikinci el araç almanın tam zamanı” diye konuştu.



600 bin araç bekliyor



Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Tüketiciye önemle ifade etmek isteriz ki, fiyatlar halihazırda “dip” yapmış vaziyette ve oldukça fazla panik ve uygun fiyatlı satışlar var. 3 aylık durağan süreçte fiyat anlamında tüketicinin istediği aralıkta dengelendi diyebiliriz. Sıfır kilometre araçlardaki kampanyalar da ikinci elin yeniden fiyatlanmasına sebebiyet vermiş oldu. Şu anda yaklaşık 600 bin satılık, 100 bin de acil satılık araç var” ifadelerini kullandı.