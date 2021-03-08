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İBB'den çevre katliamı: Silivri Katı Atık Merkezi'nden zehir akıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'nin Seymen Katı Atık Tesisi'nden Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı bakanlık tarafından tespit edildi. Bakanlık yetkilileri İBB hakkında idari işlem başlattı.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 11:02
İBB'den çevre katliamı: Silivri Katı Atık Merkezi'nden zehir akıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Silivri’de 227 hektarlık bir alana kurulan ve günde yaklaşık 500 ton çöp bertaraf etme kapasitesine sahip Seymen Katı Atık Tesisleri’nde Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede çiftçilik yapan vatandaşların ihbarı üzerine inceleme başlatan ekipler, Kula deresinden su numuneleri aldı. 21 Ocak 2021 tarihinde ilk kontrolünü gerçekleştirerek bölgeden alınan su numunelerini analiz etti. Analiz sonuçlarında dere yatağına akıtılan suyun standartların üzerinde olduğu ve çevreye zararlı olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB hakkında idari işlem başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED izleme ve Çevre denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Silivri’de bulunan ve Kula deresine bağlanan dere yatağında su kirliliğine ilişkin yapılan ihbarlar üzerine il müdürlüğümüzle birlikte bölgede denetimler yaptık. İlk denetimimizi 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdik ve İBB’nin iştiraki olan ve İSTAÇ tarafından işletilen Seymen Katı atık depolama tesisinden kaynaklanan çöp sızıntı sularının dere yatağına verildiğini tespit ettik.

Gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Bugün yaptığımız kontrol denetiminde de akışın devam ettiğini tespit ettik ve bir kez daha gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Analiz sonuçlarına göre belirtilen standartların üzerinde atık su deşarj edildiği tespit edildiğinden Çevre kanununda belirtilen idari işlemleri uygulayacağız” dedi.

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