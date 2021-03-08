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Fatih Erbakan: 'Kadınlar geleceğimizi şekillendirmede kritik rol üstlenmektedir'

Yeniden Refah Partisi lideri Dr. Fatih Erbakan," Kadınlarımıza hak ettiği değeri vermenin, kadınların haklarının gasp edilmesini önlemenin yolu, Batı’yı taklit etmekten, Batı kültürünün dayatmalarını uygulamaktan değil, kendi medeniyetimizin, inancımızın değerlerine sarılmaktan geçer. " dedi.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 13:53
Fatih Erbakan: 'Kadınlar geleceğimizi şekillendirmede kritik rol üstlenmektedir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yayınladığı mesajda; huzurun, mutluluğun ve geleceğimizin teminatı olan kadınlarımızın sadece “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile anılmasının son derece yetersiz olduğunu söyledi.

'Kadınlarımızın geleceğimizi şekillendirmede rolü büyük'

Erbakan şunları kaydetti:

" Ahlaki ve manevi iklimimizin sac ayaklarından olan fedakâr ve cefakâr kadınlarımız her türlü olumsuzluk ve zorluklara rağmen, ahlaki ve manevi açıdan sağlıklı nesiller yetiştirme ve geleceğimizi şekillendirmede çok kritik bir rol üstlenmektedirler. Mutlu, huzurlu, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, ilim ve irfan sahibi kadın, aynı özelliklere sahip nesillerin yetişmesi demektir. Kadını anmak, anlamak ve hak ettiği gerçek değeri vermek için yılda bir gün değil, yılın tüm günleri bile az gelir. "

'Kadınlarımız toplumumuzda izzet ve zarafetin öncüleridir'

'Kadınlar, toplumun sosyal yapısı içerisinde gerçek anlamda izzet, şeref, zarafet ve letafetin öncüleri olarak haklı bir yer edinmiştir.' diyen Erbakan, "Her yeni günün dünü arattığı, aidiyet, sadakat ve merhamet duygularının köreldiği, sevginin her geçen gün azaldığı bugünün dünyasında, tüm bu hasletlerin teminatı olan kadının hak ettiği gerçek değere kavuşmasını sağlamak için, manevi dünyamızın iklimi ile toplumumuzu yeniden birbirleriyle mecz etmek hepimizin öncelikli görevidir. Bu vesileyle, başta ülkemizin kadınları olmak üzere, tüm Dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan

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