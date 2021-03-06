Bakan Ziya Selçuk'tan 'okul' uyarısı!

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün ilk kez kalktı. Buna göre; gün boyu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve orta riskli illerde Pazartesi sabahı 05:00'ta sona ermek üzere Cumartesi günü saat 21:00'da tekrar başladı.

'Çocuklarımızı düşünelim'

Türkiye genelinde yaşanan kalabalık görüntülerine ilişkin bir uyarı da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Kademeli olarak yüz yüze eğitiminde başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, velilere şöyle seslendi: