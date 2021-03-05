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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kaza nedeni açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bitlis'ten gelen ve 11 askerimizin şehadetiyle Türkiye'yi kahreden helikopter kazasıyla ilgili olay yerinden açıklamalarda bulundu. Helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklama da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,"İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir" dedi. İşte Bakan Akar'ın son dakika açıklamaları

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 07:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kaza nedeni açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerimizin şehit olduğu askeri helikopter kazasına ilişkin geldiği olay yerinde yaptığı açıklamada, 'Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor' ifadelerini kullandı. İşte Bakan Akar'ın yaptığı son dakika açıklaması ve kazanın ayrıntıları;

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8'inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

13.55'TE KALKTI

Bilgi alan Bakan Akar, yaptığı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 'Cougar tipi' helikopterin kaza kırıma uğradığını aktardı.

Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını belirten Akar, 'Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi'dedi.

HAVA KOŞULU ANİ DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklama da da bulunan Akar,'İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir.

İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır.

Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum'ifadelerini kullandı.

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