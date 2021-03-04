Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etti.







BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ'NİN KONUTUNDAN AYRILDI!



MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.



Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi 5 Ocak'ta da evinde ziyaret etmişti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmüştü.