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Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında bir askeri helikopter düştü. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın içerisinde bulunduğu helikopterin Bingöl’den Bitlis'e giderken düştüğü öğrenildi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 17:36
Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 9 askerin şehit olurken 4 asker de yaralandı. Helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu kaydedildi.Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Mili Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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