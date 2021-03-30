Meteoroloji'den kritik fırtına uyarısı!

Trakya geneli ve İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.



Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in iç ve kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı



MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı



ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı



KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



DÜZCE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu



KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.



AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu



HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu



GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu



SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu