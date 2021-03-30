Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik!

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan'ın yardımına koşan ABD, uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde demirliyken müttefikiyle yeni tatbikatlara girişti.



Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mart'tan 24 Mart'a kadar süren ve bu yıl ikincisi gerçekleşen özel kuvvetler tatbikatının fotoğraflarını, resmi internet sitesinden yayınladı.



Resmi açıklamaya göre, ABD ve Yunan özel kuvvetler askerlerinin Suda Üssü'ndeki gövde gösterisine Türkiye karşıtı ittifakın değişmez üyesi Güney Kıbrıs ordusu da katıldı.



Yunan Genelkurmay'ı, gündüz ve gece saatlerinde gerçekleşen tatbikatla Orta ve Doğu Akdeniz'deki modern tehditlere karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu.



ABD ve Yunan özel kuvvetlerinin tatbikat gerçekleştirdiği bir başka yer ise, ülkenin orta kesimindeki Attica ve Larissa oldu. Buradaki tatbikatlarda Kuzey Makedonya da yer aldı, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri uçaklardan paraşütle atladı.



ABD lideri Joe Biden, 25 Mart'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarında Başbakan Kiryakos Miçotakis'i aradı. Yunan medyası, Biden'ın Miçotakis'e 'Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Yardım etmek için buradayım' dediğini yazdı.



12 NİSAN'DA BAŞLIYOR



Mart ayı içerisinde ABD uçak gemisinden havalanan F-18'ler ve Girit'teki Suda Üssü'ne inen Suudi Arabistan F-15'leriyle tatbikat yapan Yunan ordusu, 12 Nisan tarihinde daha büyük bir gövde gösterisine girişecek.



Yunan medyası, ABD, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'nın katılacağı 'Iniocho 2021' isimli tatbikatta 60'tan fazla yabancı savaş uçağının ve tüm Yunan jetlerinin Doğu Akdeniz semalarında uçacağını yazdı.



İSRAİL'DEN KIBRIS'A ÇIKARMA



İsrail medyası ise, ordu birliklerinin ilk kez Güney Kıbrıs'ta büyük ölçekli bir tatbikat yapacağını bildiriyor. Yerel medyadaki haberlerde, Türkiye karşıtı blokta yer alan İsrail'in savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapacağı yazıldı.



İsrail ordusunun ilk kez sınırları dışında bu kadar uzun süre kalacağı belirtilen haberlerde, yaz mevsimindeki tatbikatın 'Savaş Ayı'nın bir parçası olduğu ve F-35 jetlerinin de havalanacağı aktarıldı.



Yunan medyası, 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla gelişmeyi duyurdu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltıların da yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında ABD ve Yunanistan dikkat çekmişti.



ÇİN DE GÖZÜNÜ AKDENİZ'E DİKTİ



2020 yazından bu yana bir savaş alanı haline gelen Doğu Akdeniz'e ilgi gösteren yeni bir dünya devi daha var: Çin. Komünist Parti'nin resmi yayın organı Global Times'ta yer alan bir haber, dengeleri değiştirebilir.



Global Times'a konuşan Çinli analistler, Pekin yönetiminin NATO güçlerinin Güney Çin Denizi'ne girmesi halinde Çin savaş gemilerini Akdeniz'e göndereceğini söyledi. Çin, ABD ve bölgedeki müttefikleriyle yıllardır Güney Çin Denizi'nde kapışıyor.



SUUDİ JETLERİ GİRİT'TEN AYRILDI

Türkiye'ye meydan okuyan ülkelerin üssü haline gelen Girit Adası'na altı F-15 jeti gönderen Suudi Arabistan, birçok tatbikatın ardından Doğu Akdeniz'den ayrıldı.



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Twitter mesajında bir prodüksiyon video yayınlandı, görüntülerde Yunan jetleriyle birlikte havalanan F-15'lerin Ege Denizi ve Akdeniz'de uçtuğu görüldü. Yunan Genelkurmay Başkanlığı ise, Suudilere bir teşekkür mesajıyla veda etti.



UÇAK GEMİSİ GİRİT'TE



Girit'teki Suda Üssü'nde halihazırda ABD uçak gemisi USS Eisenhower da demirlemiş durumda. ABD, Doğu Akdeniz'de göstere göstere Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Başbakan Miçotakis, Suda Üssü'ne demirleyen USS Eisenhower uçak gemisini Mart ayı içerisinde ziyaret etti.



Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.