Bir yalan üzerinden 'ahlak' dersi vermeye kalkıştı!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu, ekim ayında gündeme getirdiği 'çanta'

iddiasını yeniden dillendirdi.



YALANI YİNE PİYASAYA SÜRDÜ: AHLAKLI OLAN GEZEMEZ



Emine Erdoğan'ın orijinal olmayan çantaları tercih ettiğinin açıklanmasına rağmen

kürsüde yalan söylemeye devam eden Kılıçdaroğlu, 'Devleti yönetenlerin topluma

örnek olması lazım. Davranışıyla, hareketleriyle, karakterleriyle, ahlaklarıyla,

ailesiyle topluma örnek olmaları lazım. 50 bin avroluk çantayla gezemezsiniz. Bu

kadar açlık, yoksulluk, fakirlik, fukaralık varken 50 bin avroluk çantayla kimse

gezemez. Gezmemelidir, ahlaklı olan gezemez.' dedi.



ERDOĞAN 'YÜREK VARSA EŞİMLE İLGİLİ KONUŞMA' DEMİŞTİ



Kılıçdaroğlu ekim ayında da aynı konuyu gündeme taşımış ve Cumhurbaşkanı

Erdoğan'a “Emine hanımın 50 bin dolarlık çantasını sarayın bahçesinde yak” diye

seslenmişti. Erdoğan da buna, “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili

konuşma” şeklinde yanıt vermişti.



ÇANTALAR İMİTASYON



Bu polemiğin ardından çanta konusunu araştıran Hürriyet yazarı Hande Fırat,

Emine Erdoğan'ın kullandığı çantaların imitasyon olduğunu belirtmişti.

Fırat, köşe yazısında şu ifadelere yer vermişti:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar

vermiyor. Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği

gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor.

Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.”