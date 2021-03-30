AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına yanıt!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin erken seçime gideceğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın" dediği ifade edildi.



Söz konusu açıklamaları değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öngörmüş olduğu, seçimlerin zamanında yapılmasına dair arzunun milletin bir beklentisi olduğunu vurguladı.



"Milletin kafasını karıştırıyorlar"



Sürekli seçim beklentisi içinde olanların milletin kafasını karıştırmaya gayret ettiğini ifade eden Özkan, "Bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak ne zamanı öngörülüyorsa o tarihe kadar hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız görevi başındadır. Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimizle yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, millete hizmet borcunu ödemiş olan hükümetimiz, yeniden yetki almak için yeniden milletimize hizmet etmek üzere seçim, vakti saatinde yapılacaktır." dedi.



"Seçimler zamanında yapılacak"



Kılıçdaroğlu'nun 'sonbahar' vurgusuna da gönderme yapan Özkan, "Erken seçim bekleyenler bir bahardan diğer bahara bu arzularını yinelemektedirler. Ancak hepsi boş çıkmaktadır. Bunun milletimizin enerjisini tüketmek anlayışıyla yapıldığının da farkındayız. Gelin milletimizin enerjisini boşa tüketmeyin. Millete hizmet borcunuzu, millete hizmet etmek suretiyle gösterin. Aksi taktirde geçmişten bugüne kadar bu beklentiniz boşa çıktığı gibi bundan sonra boşa çıkacaktır. İnşallah 2023'te milletimizin coşkuyla heyecanla beklediği, yeniden yetkiyle millete hizmet borcunu ödeyecek kadrolar milletten yetkisini alacak, seçim de zamanında yapılacak" ifadesini kullandı.