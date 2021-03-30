USD (Alış - Satış) : 8,33 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,77 - 9,79

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına yanıt!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda erken seçim olacak" açıklamasına yanıt verdi. Özkan, "Hizmet borcunu ödeyecek kadrolar milletten yetkisini alacak, seçim de zamanında yapılacak." dedi.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 20:28
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına yanıt!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin erken seçime gideceğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın" dediği ifade edildi.

Söz konusu açıklamaları değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öngörmüş olduğu, seçimlerin zamanında yapılmasına dair arzunun milletin bir beklentisi olduğunu vurguladı.

"Milletin kafasını karıştırıyorlar"

Sürekli seçim beklentisi içinde olanların milletin kafasını karıştırmaya gayret ettiğini ifade eden Özkan, "Bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak ne zamanı öngörülüyorsa o tarihe kadar hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız görevi başındadır. Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimizle yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, millete hizmet borcunu ödemiş olan hükümetimiz, yeniden yetki almak için yeniden milletimize hizmet etmek üzere seçim, vakti saatinde yapılacaktır." dedi.

"Seçimler zamanında yapılacak"

Kılıçdaroğlu'nun 'sonbahar' vurgusuna da gönderme yapan Özkan, "Erken seçim bekleyenler bir bahardan diğer bahara bu arzularını yinelemektedirler. Ancak hepsi boş çıkmaktadır. Bunun milletimizin enerjisini tüketmek anlayışıyla yapıldığının da farkındayız. Gelin milletimizin enerjisini boşa tüketmeyin. Millete hizmet borcunuzu, millete hizmet etmek suretiyle gösterin. Aksi taktirde geçmişten bugüne kadar bu beklentiniz boşa çıktığı gibi bundan sonra boşa çıkacaktır. İnşallah 2023'te milletimizin coşkuyla heyecanla beklediği, yeniden yetkiyle millete hizmet borcunu ödeyecek kadrolar milletten yetkisini alacak, seçim de zamanında yapılacak" ifadesini kullandı.

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement