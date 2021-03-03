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İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: FETÖ elebaşına övgüler düzenler partide divan üyesi

İYİ Parti'den istifa eden ve Ümit Özdağ ile birlikte yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Akşener yönetimini eleştirdi. İYİ Parti’nin kuruluş misyonunun dışına çıktığını belirten Koncuk, "FETÖ elebaşına övgüler düzen bazı insanların şuan divan üyesi olması İYİ Parti'nin nereye evirildiği konusunda hepimizi endişelendiriyor" dedi.

Siyaset / 03 Mart 2021 Çarşamba 11:17
İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: FETÖ elebaşına övgüler düzenler partide divan üyesi

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ile beraber kurma aşamasında olduğu yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk parti kuruyor: Bizle hareket eden vekil arkadaşlarımız var

“Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil. Bilen, tanınan insanlar olacak” diyen Koncuk, açıklamalarının devamında İYİ Parti, CHP ve HDP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

“HDP Türkiye partisi olamadı”

Siyasi parti kapatmayı doğru bulmayan biri olduğunu ifade eden Koncuk, “HDP'nin Türkiye partisi olmamak için direndiğini görüyoruz. Adeta 'Biz Türkiye'nin menfaatine olan her şeye karşıyız' yaklaşımıyla siyaset yapan bir kurum olabilir mi?” dedi.

İYİ Parti kuruluş misyonunun dışına çıktı

'CHP'nin politikaları ve tarzı eğer AK Parti'yi sandıkta yenmeyi başarabilseydi bugün Millet İttifakı oluşmazdı” diyen Koncuk İYİ Parti'nin kuruluş misyonunun çok dışına çıktığını söyledi.

FETÖ'yü övenler İYİ Parti'de divan üyesi

Koncuk, “Türk milliyetçiliği iddiasıyla siyasete girdiğini ama sonrasında başka taraflara evirildiğini de hep beraber görüyoruz. FETÖ elebaşına övgüler düzen bazı insanların şuan divan üyesi olması İYİ Parti'nin nereye evirildiği konusunda hepimizi endişelendiriyor” şeklinde konuştu.

Milletvekili

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