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Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti! Eylem başına 300 dolar!

PKK’nın Suriye kolu YPG’nin eylem hücreleri çökertildi. Halep’te yakalanan ve tutuklanan YPG/PYD’li bir teröristin ifadelerinden yola çıkan SMO’ya bağlı 3. kolordu askerleri, 3 terör hücresini tek tek çökertti. Teröristler patlayıcıları güvenlik güçlerinin geçiş noktaları ile kent merkezlerindeki çarşı-pazara yakın yerlere yerleştirdiklerini, her bombalamadan sonra PYD’den 300 dolar aldıklarını itiraf etti.

Güncel / 28 Mart 2021 Pazar 09:37
Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti! Eylem başına 300 dolar!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'de önemli başarılara imza atıyor. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a karşı amansız mücadelesini sürdüren SMO birlikleri PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'nin eylem hücrelerini çökertti. Halep'te yakalanan ve tutuklanan YPG/PYD'li bir teröristin ifadelerinden yola çıkan SMO'ya bağlı 3. kolordu askerleri, YPG/PYD'nin Halep kırsalında bulunan ve birçok bombalı eylemin faili olan hücrelerin izini sürdü. Düzenlenen operasyonlarda 3 terör hücresi tek tek çökertildi.



NEHİR HATTI BOMBA YATAĞI

Sorguya alınan teröristler ifadelerinde, Suriye'nin değişik bölgelerinde meydana gelen onlarca bombalı terör eyleminin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını, terör örgütünün söz konusu saldırılardaki rolünü anlattı. Teröristler patlayıcıların Halep'in doğusundaki 'Sayur' bölgesinden getirildiğini söyledi. İlk hücrede yakalanan Jassim Aboud, İmad Jassim Satout, İbrahim Hüseyin ve Hüseyin Ganem Aboud isimli teröristler, 1 yıl önce Sajour nehri boyundaki hatta onlarca patlayıcı yerleştirdiklerini itiraf etti.



BOMBA DA PARA DA PYD'DEN

YPG/PYD'li terörist Mustafa İbrahim El Satut tarafından görevlendirilen ilk hücredeki 4 terörist, patlayıcıları PYD'den alıp El-Bab, Cerablus ve Azez bölgelerini de kapsayan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine götürdüğünü söyledi. Teröristler patlayıcıları güvenlik güçlerinin geçiş noktaları ile kent merkezlerindeki çarşı-pazara yakın yerlere yerleştirdiklerini, her bombalamadan sonra PYD'den 300 dolar aldıklarını itiraf etti. Teröristlerden İbrahim el Hüseyin de 5 ayrı bomba yerleştirdiğini ve her bir bomba için PYD'den 400 dolar aldığını söyledi.



PYD'NİN SABOTAJ TİMİ

İlk hücredeki teröristlerden Hüseyin Ghanem Aboud ve eşi PYD'den gelen 5 patlayıcıyı hücredeki diğer teröristlere verdiklerini anlattı. Teröristler Azez, El Bab ve Cerablus'ta yerleştirdikleri 12 ayrı bombayı patlattıklarını ve aynı bölgelerdeki farklı yerlere 28 bomba daha yerleştirdiklerini itiraf etti. SMO birlikleri teröristlerin ifadesi ve yer göstermesi sonrası Azez, El Bab ve Cerablus'taki patlayıcıları bulmak için harekete geçti. Hücredeki bir diğer terörist İmad Jassim Satout ise El Bab'ta 11 kg bomba döşediği kamyonu infilak ettirdiğini ve saldırıda 7 kişinin öldüğünü söyledi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Teröristlerin ifadeleri sonrasında SMO birlikleri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle bağlantılı YPG/PYD'li terörist ve işbirlikçileri yakalamak ve bombaları ele geçirmek için operasyon başlattı.



SMO HAKKINDA BİLGİ SATTILAR

SMO'nun çökerttiği ikinci terör hücresinde Abdülkadir Jassim Satout ve Radva İbrahim Satout isimli 2 terörist yakalandı. Hücrenin YPG/PYD'nin istihbarat ağının parçası olduğu ortaya çıktı. Teröristlerden Radva İbrahim'in akrabasının Münbiç'te YPG'de olduğu öğrenildi. İki terörist, YPG'den aldıkları talimat doğrultusunda SMO askerlerinin kontrol noktaları ve karagahları hakkında YPG/PYD'ye bilgi verdiklerini itiraf etti. Teröristler çektikleri fotoğraf ve bilgileri aylık 300 dolar karşılığında YPG/PYD'ye gönderdiklerini bildirdi.



PATLAYICILARI MÜNBİÇ'TEN GETİRMİŞ

Halep kırsalında ele geçirilen üçüncü hücrede ise Jassim Atiyah, Feysal Jassim Satout, Ayyuş Ahmet ve Ahmet Jassim Satout adlı teröristler yakalandı. Teröristler 50 dolar karşılığında YPG/PYD'nin bombalarını Münbiç'ten Fırat Kalkanı harekat bölgesine sokup tuzakladıklarını itiraf etti.



SMO birliğine suikast için yerleştirdikleri bir bomba fark edilince eylemin başarısız olduğunu anlatan teröristler, bomba tuzakladıkları bir aracı koyun pazarına bıraktıklarını ve uzaktan kumanda ile patlattıklarını da anlattı.

Suriye

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