NASA gece yarısı paylaştı! Mars'ta şoke eden görüntü!

Instagram'da paylaşılan bu fotoğraf Mars'taki muhteşem buzlu kum tepelerini gözler önüne seriyor. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracıyla çekildi.



Instagram'da paylaşılan bu fotoğraf Mars'taki muhteşem buzlu kum tepelerini gözler önüne seriyor. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracıyla çekildi.



Buzlu kum tepeleri alanı, Mars'ın kuzey ovalarının yüksek enlemlerinde bulunan 5 kilometre boyunca uzanan bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta yer alan çizgiler ve diğer özellikler 'mevsimsel sebepler' ile oluşuyor.



Şubat ayında, uzay aracındaki özel kamera ile çekilen fotoğraf, eriyen buzun sonucunda meydana gelen oluşumları da gözler önüne seriyor. Öte yandan bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda. Bunlar, kanala benzeyen bir şekilde kraterin yüksek kesimlerine doğru uzanıyor gibi duruyor.



ÇİN'İN MARS ARACI TIEVIN-1 FOTOĞRAF GÖNDERMİŞTİ



Öte yandarn Çin'in Mars'a gönderdiği Tienvın-1 keşif aracı ile kızıl gezegenin iki yarım küresinden fotoğraf gönderdi. Mars'ın göz alıcı hali fotoğraflarla bir kez daha ortaya çıkmış oldu.



Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tienvın-1 keşif aracı, Mars'a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi. Açıklamada Güney Yarım Küreyi gösteren fotoğrafın 16 Mart'ta, Kuzey Yarım Küre'yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart'ta çekildiği kaydedildi.



Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor. Keşif aracının mayıs veya haziran ayında Mars'a inmesi bekleniyor. Dünyadan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.



ÇİNCE 'GÖKLERDEKİ HAKİKATİ ARAMAK' ANLAMINA GELİYOR



Tienvın-1'in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor. Çince 'göklerdeki hakikati aramak' anlamına gelen 'Tienvın' misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.



NASA, Mars hakkında heyecanlandıran gelişmelere imza atamaya devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse 18 Şubat 2021 tarihinde Mars Keşif Programı kapsamında Perseverance uzay aracını Mars'a başarıyla indiren NASA, Mars için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mars helikopteri olarak adlandırılan Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşu gerçekleştirecek.



Mars'tan pek çok görüntü ve ses gönderen gezgin Perseverance, Mars'ın Jezero krateri başta olmak üzere keşif seyahatlerine başladı. Mars'ın yüzeyinden görüntüler gönderen uzay aracı buna ek olarak 16 dakikalık bir ses kaydı da almış ve NASA da bunu SoundCloud hesabı üzerinden paylaşmıştı. İnsanların dikkatini çeken bu ses kaydında ürkütücü bazı sesler de bulunuyordu.



NASA'ya ait Perseverance keşif aracının Mars'a inmesinin ardından 'kızıl gezegenle' ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Mars gezegeninin yüzeyinde milyarlarca yıl önce varolan suyun nasıl yok olduğu uzun süreden beri gizemini koruyor. Ancak bilim insanları şimdi bu soruya yanıt bulmuş olabilir.



Suyun büyük çoğunluğunun Mars'ın dış katmanı olan kabuğunda sıkışmış olabileceği düşünülüyor. Mars'ın yüzeyinin altına sıkışan minerallerde gezegendeki suyun çoğunluğunun kapalı kaldığı teorisi geliştirildi.



BBC'de yer alan habere göre, sonuçları Science dergisinde yayımlanan ve 52'nci Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda tartışılan araştırmayı derledi.



SİMÜLASYON GELİŞTİRİLDİ



Mars etrafında dolanan uzay aracından ve gök taşlarından elde edilen bulguları ele alan araştırmada suyun nasıl kaybolduğunu bulmak için bir bilgisayar simülasyonu geliştirildi. Bundan dört milyar yıl önce Mars daha sıcak ve nemli bir gezegendi; büyük ihtimalle de daha kalın bir atmosferi vardı.



NASA, Mars hakkında heyecanlandıran gelişmelere imza atamaya devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse 18 Şubat 2021 tarihinde Mars Keşif Programı kapsamında Perseverance uzay aracını Mars'a başarıyla indiren NASA, Mars için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mars helikopteri olarak adlandırılan Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşunu 1 Nisan tarihinde gerçekleştirecek



Çalışmaların sürdüğünü ve ilk uçuşların nisan ayının ilk haftasından önce geleceğini müjdeleyen bilim insanları, uçuş bölgesinin yapay sınırları, nerede olursa olsun, Ingenuity'nin uçuş testleri sırasında içinde kalması gereken bir arazi bölgesinin olacağını söylüyor.



NASA, Dünya'dan 100 kat daha ince bir Mars atmosferi bulunduğunu söylüyor ve bunu hesaba katarak aracın alışık olduğumuz helikopterlerden farklı yapıda olduğunu aktarıyor.



85 MİLYON DOLARLIK BİR ARAÇ



Yani bu araç sadece daha güçlü bir oyuncak drone değil. Ingenuity, geçen yaz Dünya'dan kalkış sırasında şiddetli sarsıntılardan, Şubat ayında Mars'ın atmosferinde Perseverance'ın yedi dakikalık iniş sahnesine kadar, Mars'a yapılacak son derece zorlu bir yolculuğa dayanacak 85 milyon dolarlık bir araç.



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence, Kızıl Gezegen'den birbirinden çarpıcı fotoğraflar göndermeye devam ederken yaşanan gelişme, dünyada son haber oldu. Bilim insanlarının yeni çalışmada, Mars'ın gizem perdesi kısmen aralanmaya ve merak edilen sorular cevap bulmaya başladı.



NASA'ya ait Perseverance keşif aracının Mars'a inmesinin ardından 'kızıl gezegenle' ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak bilim insanları Mars'taki gizemli örümcek şekillerinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkardı.



Araneiform ismi verilen bu şekiller, gezegenin güney kutup bölgelerinde bulunan çukurlardan oluşuyor. Dünya'da veya Güneş Sistemi'ndeki başka herhangi bir gezegende daha önce bu tür çukurlara rastlanmadı.