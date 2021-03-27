USD (Alış - Satış) : 7,99 - 8,00 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,43

Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz...

CHP'de taciz skandalı bitmek bilmiyor. Bitlis’te CHP’nin eski kadın kolları başkanı olan L.B., çocuğu için yardım istemeye gittiği CHP İl Başkanı Veysi Uyanık’ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Kılıçdaroğlu ile görüştürülmeyen L.B. "Önce Genel Merkez’i aradım, ‘Aramızda halledelim’ dediler." diye konuştu. L.B. ifadesinde, evinin silahla basıldığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Siyaset / 27 Mart 2021 Cumartesi 08:57
Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz...

CHP'de bir taciz skandalı daha patlak verdi. CHP Bitlis İl Teşkilatı'nda bir dönem kadın kolları başkanlığı ve yüksek disiplin kurulu üyeliği yapan iki çocuk annesi L.B. (27) CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'tan hasta çocuğu için yardım istediği sırada tacize uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Uyanık, Bitlis'te şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Uyanık "Ankara'dayım Bitlis'e dönünce ifade vereceğim" dedi. İşte detaylar:

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEDİ

İddiaya göre; her şey L.B.'nin hasta olan iki çocuğu için Uyanık'tan yardım istemesiyle başladı. Ocakta toplantı bahanesiyle L.B.'yi CHP il binasındaki odasına çağıran Uyanık, burada fiziki cinsel tacizde bulundu. L.B. şikâyet için CHP Genel Merkezi'ni aradı. Partililere durumu anlatan L.B. "Bu iş partiye zarar verir, parti içinde, kendi aramızda durumu halledelim" cevabını aldı. Bir dilekçe yazıp Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istedi. "Genel başkan yoğun" cevabı aldı. 7 gün Ankara'da bir otelde kaldı.

"ŞİKAYETTE BULUNDUM"

L.B. "Bu sürede rahatsızlığı olan çocuklarımı anneme bıraktım. 7 gün Ankara'da genel başkanla birkaç dakika görüşüp yaşadıklarımı anlatabilmek istememe rağmen hep ertelendim ve hiçbir şekilde randevu verilmedi. Oysa ben 6 senedir CHP Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı yapıyordum. Şu anda da Bitlis Yüksek Disiplin Kurulu üyesiyim. Buna rağmen hiçbir şekilde randevu alamayınca yazılı olarak dilekçemi genel merkeze bildirerek Bitlis'e döndüm ve şikâyette bulundum" dedi.

"KAPIYI AÇ SENİ ÖLDÜRECEĞİZ"

Bitlis'e döndükten sonra Uyanık'ın 6 kişiyle birlikte evine geldiğini söyleyen L.B. ifadesinde, "Uyanık ve yanındaki 6 kişi, parti arabasıyla gelerek evime saldırdı. Önce kapıyı çaldılar, kapıyı açmaya giderken Uyanık'ı gördüm ve kapıyı yarım açtım. Uyanık'ın yardımcısı H.K. da oradaydı ve yanında silah vardı. Silahı görünce yarım olarak açtığım kapıyı derhal kapattım. Onlar da kapıyı tekmelemeye başladılar ve bağırdılar. 'Kapıyı aç seni öldüreceğiz, seni sinkaf edeceğiz, kendi ayağına kendin sıktın, bunu yapmayacaktın' şeklinde tehdit ve hakarette bulundular. 2 çocuk annesi bir kadınım, tacizi hazmetmem mümkün değil" dedi.

Uyanık'ın kendisine ve ailesine karşı tehditlerinin devam ettiğini dile getiren L.B. "Evimi bastıklarında 11 yaşındaki kızıma silah doğrulttular. Tehditleri hâlâ devam ediyor. Şikâyetimi geri çekmem için para teklif ediliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar şikâyetimden vazgeçmeyeceğim, hakkımı arayacağım. Ben hasta olan çocuklarım için yardım istemeye gittim bana cinsel tacizde bulundu. Ardından evimi silahla bastı. Genel merkezde beni dinlemediler ama her şeye rağmen mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

İLK VUKUATI DEĞİL

CHP'li Uyanık, bir taciz olayıyla daha gündeme gelmişti. Sekreteri D.C.'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ve 'Elimde görüntülerin var' diyerek şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılanan Uyanık hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uyanık'ın davası D.C.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine düşürüldü.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement