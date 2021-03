Göktürk-1'in gözünden Süveyş Kanalı!

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve deniz trafiğini tıkayan devasa konteyner gemisi Ever Given, küresel ticareti günlük 9,6 milyar dolar zarara uğratıyor.

Yüzlerce gemi sıra bekliyor



Kurtarma çalışmalarının uzaması petrol fiyatlarında yüzde 6'yı bulan artışa neden oldu. 30'dan fazlası petrol yüklü 200'ü aşkın gemi kanaldan geçmek için sırada beklerken, kanalın açılmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.



Kurtarma çalışmaları sürerken, devasa konteyner gemisi Ever Given, Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından görüntülendi.