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Başkan Erdoğan AK Parti Büyük Kongresi sonrası yeni A takımına ilk talimatını verdi

Başkan Erdoğan, AK Parti’nin yeni MKYK üyeleriyle ilk toplantısında, “Önümüzde iki önemli seçim var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2024 yerel yönetim seçimleri. Sahada aktif olarak çalışmanızı istiyorum. Kapı kapı dolaşın” mesajı verdi. Yeni parti yönetimine kısa bir konuşma yapan Erdoğan, MKYK üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 09:13
Başkan Erdoğan AK Parti Büyük Kongresi sonrası yeni A takımına ilk talimatını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden belirlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın ilk mesajı, 'Sahada aktif çalışacağız' oldu. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliği ile 50 asıl üyeden oluşan MKYK'da üye sayısı 75'e çıkarıldı. Ve ilk toplantı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan yeni A Takımına ilk talimatını verdi.

BÜYÜK DEĞİŞİM MYK'YA DA YANSIDI

47 yeni üyenin katıldığı MKYK ile ilk toplantısını önceki gün gerçekleştiren Başkan Erdoğan, toplantıda MKYK'nın içinden belirlediği yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin isimlerini tek tek okudu. MKYK'da büyük değişim yaşanırken bu değişimin MYK'ya da yansıdığı görüldü.

İlk toplantıda MKYK üyeleri kendilerini tek tek tanıttı. Erdoğan'ın partinin yeni A Takımı'na ilk mesajı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ve 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine ilişkin oldu.

HERKES SAHAYA İNECEK

Yeni parti yönetimine kısa bir konuşma yapan Erdoğan, MKYK üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bugünden itibaren herkesin sahada olmasını isteyen Erdoğan, 'Sizlerden sahada aktif olarak çalışmanızı istiyorum. Önümüzde iki önemli seçim bulunuyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2024 yerel yönetim seçimleri. Kapı kapı dolaşın. Vatandaşların dertlerini, sorunlarını dinleyin' dediği öğrenildi.

TAM SAHA AKTİF SİYASET

Erdoğan, yeni A Takımı ile birlikte akşam yemeği yedi. Parti yönetiminin değişimi ile birlikte TBMM Grubu'nda da değişim yaşandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yerine Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş geçecek.

Ünal ve Elitaş, önümüzdeki hafta TBMM grubunda yapılacak seçimin ardından resmen görevlerine başlayacak.

Seçimin ArdındanMahir ÜnalMilletvekiliMustafa ElitaşRecep Tayyip Erdoğan

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