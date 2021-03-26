Ali Erbaş'tan camiye yapılan saldırıya tepki!

Dün Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce, 25 Mart 1821'in yıl dönümünde, Yunan ayaklanması öven sloganlar yazıldı, camiye Yunan bayrağı ve haç çizildi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.