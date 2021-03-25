İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Şentop, açıklamaları sırasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabilme yetkisinin olduğunu söyledi. Şentop açıklamasında ''Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir'' ifadelerini kullandı.