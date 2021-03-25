İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebileceğini söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şentop, açıklamaları sırasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabilme yetkisinin olduğunu söyledi. Şentop açıklamasında ''Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir'' ifadelerini kullandı.