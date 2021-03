BBC Türkçe'den iki yüzlü yaklaşım!

Uluslararası medyanın Türkiye'deki uzantısı olan BBC Türkçe yalan haberlerine devam ediyor.







"DİYARBAKIR NEVRUZ MİTİNGİNE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI"



BBC Türkçe; Diyarbakır Nevruz mitingini, "Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı" başlığıyla verdi, alana girişlerin HES koduyla yapıldığını ifade etti.



BBC Türkçe'nin, 21 Mart'ta yayınladığı "Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı" başlıklı haberde, şöyle denildi:



"Diyarbakır Nevruz mitingi, pandemiye rağmen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Alana girişler HES koduyla gerçekleşti ve koronavirüs nedeniyle katılımcıların yaş ortalamasının genç olması dikkati çekti."







BBC TÜRKÇE, AK PARTİ KONGRESİ'NE HES KODUYLA GİRİLMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ



Sabah'ta yer alan habere göre; Aynı BBC Türkçe; 24 Mart'ta yayınlanan haberinde, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne girişlerin HES koduyla yapılmasını ve delegelerin korona testi yapmasını görmezden geldi ve "Lebalep: AKP Kongresi'ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım sosyal medyada tepki çekti" iddiasında bulundu.



İNGİLİZ MEDYASI ÜLKEMİZİ HEDEF ALIYOR



İngiliz BBC ve BBC Türkçe internet sitesi koronavirüs haberlerinde Türkiye'yi hedef almıştı.







BBC'NİN HABERİ KANADA'DAN, FOTOĞRAF TÜRKİYE'DEN!



BBC; Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini yine Türkiye'den çekilen bir fotoğrafla abonelerine duyurdu. BBC; tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdi.



TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNE ASYALI FOTOĞRAFI KULLANILDI



İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesinde; "Koronavirüs testi: COVID 19 hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?" başlıklı haberde ülkemiz hedef alındı ve haberde Türk bayrağının önüne bir Asyalı fotoğraf kullanıldı.