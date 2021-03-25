USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,96 EURO (Alış - Satış) : 9,38 - 9,39

BBC Türkçe'den iki yüzlü yaklaşım!

BBC Türkçe yalan haberlerine devam ediyor... Diyarbakır'daki Nevruz mitingine on binlerce kişinin katıldığını ve girişlerin HES kodu ile yapıldığını yazan BBC, AK Parti Kongresi'ne HES koduyla girilmesini görmezden gelerek ahlaksız habercilik örneği sergiledi.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 21:21
BBC Türkçe'den iki yüzlü yaklaşım!

Uluslararası medyanın Türkiye'deki uzantısı olan BBC Türkçe yalan haberlerine devam ediyor.



"DİYARBAKIR NEVRUZ MİTİNGİNE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI"

BBC Türkçe; Diyarbakır Nevruz mitingini, "Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı" başlığıyla verdi, alana girişlerin HES koduyla yapıldığını ifade etti.

BBC Türkçe'nin, 21 Mart'ta yayınladığı "Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı" başlıklı haberde, şöyle denildi:

"Diyarbakır Nevruz mitingi, pandemiye rağmen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Alana girişler HES koduyla gerçekleşti ve koronavirüs nedeniyle katılımcıların yaş ortalamasının genç olması dikkati çekti."



BBC TÜRKÇE, AK PARTİ KONGRESİ'NE HES KODUYLA GİRİLMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Aynı BBC Türkçe; 24 Mart'ta yayınlanan haberinde, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne girişlerin HES koduyla yapılmasını ve delegelerin korona testi yapmasını görmezden geldi ve "Lebalep: AKP Kongresi'ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım sosyal medyada tepki çekti" iddiasında bulundu.

İNGİLİZ MEDYASI ÜLKEMİZİ HEDEF ALIYOR

İngiliz BBC ve BBC Türkçe internet sitesi koronavirüs haberlerinde Türkiye'yi hedef almıştı.



BBC'NİN HABERİ KANADA'DAN, FOTOĞRAF TÜRKİYE'DEN!

BBC; Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini yine Türkiye'den çekilen bir fotoğrafla abonelerine duyurdu. BBC; tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafını değiştirdi.

TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNE ASYALI FOTOĞRAFI KULLANILDI

İngiliz BBC Türkçe'nin internet sitesinde; "Koronavirüs testi: COVID 19 hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?" başlıklı haberde ülkemiz hedef alındı ve haberde Türk bayrağının önüne bir Asyalı fotoğraf kullanıldı.

Ak PartiKanada

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement