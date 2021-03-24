USD (Alış - Satış) : 7,97 - 7,98 EURO (Alış - Satış) : 9,43 - 9,44

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Brüksel'de temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, Bliken'a S-400'ler konusunda net mesaj verdi.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 15:11
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunuyor.

Dün İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, temaslarına bugün devam etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. İki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yaptı.

ABD'YE S-400 MESAJI
Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşına S-400 konusunda 'bu iş bitti' mesajını ilettiğini belirterek, şunları söyledi:

'Gerek S-400, gerek ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği destek, gerekse FETÖ'nün Amerika'daki mevcudiyetinin ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi Antony Blinken'a ve heyetine bir kere daha aktardık.

'TÜRKİYE S-400'Ü SATIN ALDI VE BU İŞ BİTTİ'
Şu anda Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğini de bir kere daha söyledik. Diğer taraftan geçmişte müttefiklerimizden başta hava savunma sistemi olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz savunma sanayii ürünlerini alamadığımızı da hatırlatarak, bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden de karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğunu hatırlatarak, tüm bu görüş ayrılığı içinde olan konuları arkadaşlarımızla beraber ele almaya devam etmemiz gerektiği konusunda mutabıkız.

TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KONUSU
Bugün 45 dakikadan fazla görüştük ama neticede kısıtlı. Ama önümüzdeki süreçte Türkiye'de ya da Washington'da daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabıkız. Pandemi sebebiyle şartların oluşması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu toplantının hazırlığını yapacak.

ABD'de daha önce teknik bir çalışma grubu oluşturma önerisinde bulunmuştuk. Fakat bir önceki yönetim buna sıcak bakmadı. Şimdiki yönetimin de NATO'nun dahil olacağı teknik çalışma grubuna çok sıcak bakmadığını görüyoruz.

İkili düzeyde bir çalışma grubu oluşturarak bugüne kadar olanlar oldu, yaptırımlar da var Türkiye'ye yönelik... Hem bunun üstesinden nasıl gelebiliriz hem de geleceğe yönelik stratejik konularda hangi adımları atabileceğimizi konuşabiliriz. Bir yol haritası üzerinde çalışmamız lazım.'

15 ŞUBAT'TAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ
NATO'daki toplantı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

Mevlüt ÇavuşoğluSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement