Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunuyor.



Dün İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, temaslarına bugün devam etti.



Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. İki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yaptı.



ABD'YE S-400 MESAJI

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşına S-400 konusunda 'bu iş bitti' mesajını ilettiğini belirterek, şunları söyledi:



'Gerek S-400, gerek ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği destek, gerekse FETÖ'nün Amerika'daki mevcudiyetinin ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi Antony Blinken'a ve heyetine bir kere daha aktardık.



'TÜRKİYE S-400'Ü SATIN ALDI VE BU İŞ BİTTİ'

Şu anda Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğini de bir kere daha söyledik. Diğer taraftan geçmişte müttefiklerimizden başta hava savunma sistemi olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz savunma sanayii ürünlerini alamadığımızı da hatırlatarak, bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden de karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğunu hatırlatarak, tüm bu görüş ayrılığı içinde olan konuları arkadaşlarımızla beraber ele almaya devam etmemiz gerektiği konusunda mutabıkız.



TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KONUSU

Bugün 45 dakikadan fazla görüştük ama neticede kısıtlı. Ama önümüzdeki süreçte Türkiye'de ya da Washington'da daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabıkız. Pandemi sebebiyle şartların oluşması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu toplantının hazırlığını yapacak.



ABD'de daha önce teknik bir çalışma grubu oluşturma önerisinde bulunmuştuk. Fakat bir önceki yönetim buna sıcak bakmadı. Şimdiki yönetimin de NATO'nun dahil olacağı teknik çalışma grubuna çok sıcak bakmadığını görüyoruz.



İkili düzeyde bir çalışma grubu oluşturarak bugüne kadar olanlar oldu, yaptırımlar da var Türkiye'ye yönelik... Hem bunun üstesinden nasıl gelebiliriz hem de geleceğe yönelik stratejik konularda hangi adımları atabileceğimizi konuşabiliriz. Bir yol haritası üzerinde çalışmamız lazım.'



15 ŞUBAT'TAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

NATO'daki toplantı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.