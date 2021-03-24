USD (Alış - Satış) : 7,97 - 7,98 EURO (Alış - Satış) : 9,43 - 9,44

Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'da Sol Parti'nin MHP hakkında verdiği soru önergesindeki çirkin ifadelere sert tepki gösterdi. Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığının iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çevirdiğini kaydeden Bahçeli, "Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 18:18
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Almanya'da Sol Parti'nin MHP hakkında verdiği soru önergesindeki çirkin ifadelere sert tepki gösteren Bahçeli, "Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır." dedi

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gün geçmiyor ki, partimizi hedefine alan karanlık söylemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler tarafından ortaya atılmamış olsun! Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor.

Türkiye direndikçe, öz değerlerine ve milli gerçeklerine uygun bir duruş sergiledikçe karşımızdaki irili ufaklı muhasım cephe şaşkınlıktan ve şuursuzluktan denetim ve kontrolünü hepten kaybediyor. Biliyorlar ki, oyunları tutmayacak, planları A’dan Z’ye bozulacak. Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet’e; Türkiye’deki iktidar yapısı içinde MHP’nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur.

Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti’sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye’yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir.

Federal Hükümet, Sol Parti’nin sorusuna cevaben; “MHP’nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini” söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye’yle paylaşması şeref konusudur.

15 Temmuz öncesi PKK’lı canileri, 15 Temmuz sonrası FETÖ’cü hainleri ve kanun kaçağı casusları bağrına basan Almanya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa giriyor? Deutsche Welle’den servis edilen kirli ve sipariş haberler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir."

AlmanyaDevlet Bahçeli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement