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İngiliz ordusu yeni savunma stratejisi raporu hazırladı: Türk SİHA'ları örnek oldu

İngiltere’de hükümetin "Rekabetçi Bir Çağda Savunma" başlığı altında yayımladığı savunma stratejisi belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi. Raporda ayrıca Türkiye "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki" olarak tanımlandı.

Güncel / 23 Mart 2021 Salı 10:35
İngiliz ordusu yeni savunma stratejisi raporu hazırladı: Türk SİHA'ları örnek oldu

İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.

İngiltere’de hükümet "Rekabetçi Bir Çağda Savunma" başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı.

YENİ SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNE YOĞUNLUK VERİLECEK

İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede, robotlar, İHA ve SİHA'larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı.

Belgede, Geleceğin Hava Muharebe Sistemlerine (FCAS) stratejik yatırımların yapılacağı, sürü droneleri ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi.

Ar-Ge yatırımlarının İngiliz silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunun temelini oluşturacağı kaydedilen belgede, uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak yapay zeka, dijital sistemler ve uzay tabanlı uygulamalar için "Test ve Değerlendirme" kapasitesinin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

SİHA'LARIN ÜSTÜN YETENEĞİNE VURGU

Belgede, bazı ülkelerin yeni teknolojilerin ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri-sivil yaklaşımı benimsediğine, sivil yeniliklerden yararlanıldığına, bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli yeteneklerin (SİHA), Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK MÜTTEFİK

Belgede, Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin NATO’nun "kanatlarının" savunmasında önemli rollere sahip olduğu ve bu ülkelerin Birleşik Krallık'ın savunma sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki" olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık'ın Türkiye ile operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi.

SAVUNMA BAKANI DA TÜRK SİHALARINI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, 12 Aralık 2020'de İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulamıştı.

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtmişti.

PolonyaİngiltereYunanistanİspanyaSuriye

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