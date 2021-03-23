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Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham!

Tanzanya'da 17 Mart'ta hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda, yaşları 7 ila 12 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Hafta içinde ulusal cenaze töreni için ülkenin farklı şehirlerine taşınacak Magufuli'nin cenazesinin, 26 Mart Cuma günü doğduğu Chato kentinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Dünya / 23 Mart 2021 Salı 00:11
Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham!

On binlerce Tanzanyalı'nın katıldığı, televizyonların canlı yayınladığı tören, başkent Dodoma'daki Jamhuri Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Kenya, Malavi, Komorlar Birliği, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Namibya, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler ile liderlerin de yer aldığı törende çıkan izdihamda, yaşları 7 ila 12 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

KALP RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hafta içinde ulusal cenaze töreni için ülkenin farklı şehirlerine taşınacak Magufuli'nin cenazesinin, 26 Mart Cuma günü doğduğu Chato kentinde toprağa verilmesi planlanıyor. Kalp rahatsızlığından ötürü hayatını kaybettiği açıklanan Magufuli'nin naaşı, 20-21 Mart'ta da Darüsselam kentinde dolaştırılmıştı.

Güney Afrika CumhuriyetiMozambikKomorlarZimbabveBotsvana

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