14 PKK/YPG’li terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 'Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadelerine yer verildi.