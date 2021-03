MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında kritik açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



'MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır. Acısı, sevinci bir olan geleceğini geçmişinin emanetleri üzerine kuran, huzur ve refah arzusuyla dolup taşan, alın teriyle, göz nuruyla rızkını arayan büyük bir milletin sevdalısıyız. Partimiz gücünü ve güvenini milletten alan siyasal düşüncenin savunucusudur. Milletlerin varlığıyla yeryüzünün çehresi değişmiştir. Millet olmanın dinamizmiyle milli devletler doğmuştur.



Milletleşme sonuçlanmış değil, dinamik bir süreçtir. Millet olma hali, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik bağın tartışmasız uzlaşma alanıdır. Millet olma şuurunun zemini ve çıkış noktası ise üst kimliktir. Alt kültürlerin, lehçelerin inkarı anlamını da taşımamaktadır. Hiç kimsenin kökenini ve mezhebini öne çıkaran, aşağılayan, engelleyen bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da millet kavramı birleştirici bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her biri Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti varlığı içinde kucaklamıştır.



DEMOKRAT POZLARI VERMESİ İKİYÜZLÜLÜKTÜR



Mondros Anlaşması'nın imzalanmasından, ilk Meclis'in açılışına oradan da kana boyanmış İzmir Rıhtımı'na kadar ağır suikastlar yapılmıştı. Türk milleti istiklalini kurtarmasını bildi, bunu da milli birlik ruhuyla başardı. Milli siyasetimizin yol haritası tarihle çizilmiş, akılla bezenmiş, ahlakla derinleşmiş, inançla dengelenmişti. Siyasal hedefler milletin manevi değerleriyle birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet vicdanında karşılık bulmayacaktır. Millete karşı siyaset anti-demokratiktir. Milli iradeyi silahın vesayetine alan her girişim darbedir. Millet iradesine cephe alan dayatmacı siyasetin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi ikiyüzlülüktür.



Cumhur İttifakı millete kulak veren, milletin ruh köküne muvafık siyaset yapan bir hüviyete sahiptir. Bugünün tarihi bir gün yazıldığında, geleceğin Türk nesilleri kimin dürüst, kimin vatansever, kimin demokrasi karşıtı olduğunu idrak ve tescil edecek. Biz müsterihiz. Çiğ süt içmediğimizden dolayı karın ağrısı çekmiyoruz. Mahcup olacağımız, açığımız, eksiğimi olmadığı için rahatız.



SON DAKİKA ERKEN SEÇİM MESAJI



Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması, gafillerin 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını hatırlatmayı bir kez daha lüzumlu görüyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. Bölücü terör örgütü PKK'nın kolu HDP'nin yasak ittifak şemsiyesi altında toplananlar içine düştükleri zilletin beledini ödeyeceklerdir. Hakem ve hakim olan millettir.



2021 yılı İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıldönümüdür, aynı zamanda İstiklal Marşı yıldır. Kararımız, kaderimiz budur. Mehmet Akif Ersoy'un satırlara döktüğü İstiklal Marşımız bir cesaretin, ferasetin, vatan ve millet sevgisinin manzum eseridir. Bu milleti korkutacak, sindirecek herhangi bir güç dünya üzerinde ne olmuş, ne de olacaktır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bizim terk edecek bir vatanımız, çizilecek bir sınırımız, bölünecek bir milletimiz, yıkılacak bir devletimiz, vazgeçecek tek bir insanımız yoktur.



'HDP SUÇLUDUR, DESTEKÇİLERİ SUÇLUDUR'



CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP ise A'dan Z'ye yozlaşmanın ve terör batağının içindedir. 13 insanımızın kafasına kurşun sıkarak şehit eden teröristlere sahip çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset alanında nasıl yer olacaktır? Küstahça devleti suçlayan, vahşete tek söz edemeyen, milletin hazinesinden geçinenlere sabır göstermek Türk milletine saygısızlıktır. HDP suçludur, destekçileri suçludur, ortakları vebal altındadır.



Diyorlar ki, HDP şu kadar oy aldı. HDP'ye oy verenler, PKK'nın uşağı olsun diye mi oy verdiler? İradesini Kandil'e bağlamış bir partinin oy oranının demokrasiyle bağdaşması, insanlıkla anılması, şehitle caninin bir görülmesi kadar korkunçtur. Demokratlığı ağızlarından düşürmeyen soytarılar, Türkiye'nin karşısında yuvalanmışlardır. Demokrasiyi tekeline aldıklarını zanneden kesimler de tehdittir. Yeri geldi mi insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan çevreler sıra şehitlere, milli çıkarlara, milli güvenliğe geldi mi çıtını çıkarmazlar.



'NEYİN KAFASINI YAŞIYORLAR'



Zaman zaman ısmarlama metinlere imza atıp, demokrasi edebiyatı yapan, özgürlük masalı anlatan sözde aydın, akademisyen, gazeteci ve kaymak tabakanın Türkyie'nin hak ve menfaatleri söz konusu olduğunda ne izlerine ratlanır, ne esameleri okunur. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektöre karşı çıkmak için hazırlanan bildiriye imza atan eski akademisyenlerin teröre bir kez tepki gösterenini gördünüz mü? Gara katliamını lanetleyene şahit oldunuz mu? Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar, kimlere hizmet ediyorlar? Bu çürük rektörler, bir defa yerli ve milli duruş sergilyeceklerdir? Ellerine tutuşturulan metinlere heycanla imza atan buçuk aydınlar, haklarını ne zaman ödeyecekler?



'HDP'NİN KAPATILMASI ACİLDİR'



Siyasi partilerin kapatılması Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterlidir. HDP diye bir partiden, söz etmek artık mümkün olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.



'CHP VE İYİ PARTİ DESTEK MİDİR, KÖSTEK Mİ?'



Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezlekeleri TBMM'ye gelmesiyle ilgili her siyasi parti tutumunu netleştirmelidir. Demokrasi ve milli irade hasımlarıyla ilgili gereği hukuk sınırları içinde ifa edilmelidir. FETÖ'cü ve PKK'lıların yargılandığı hukuk süreçlerinin karara bağlanması ertelenemez bir mecburiyettir. Hiç kimse minderden kaçmamalı, yüreği yeten kartını açık oynamalıdır. CHP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına var mıdır, yok mudur? Kimliksiz CHP Sözcüsü senin kararın nedir, Türkiye'nin yanında mısın, terörün mü yanındasın? İYİ Parti, HDP'lilerin yargı karşısına çıkarılmasına destek midir, köstek midir? Hele bir cevap versinler, CHP ile İYİ Parti'nin tutumu ne olacaktır? Mutfakta yangın var diyenler, vatandaki yangını ne zaman göreceklerdir?

Süreç turnusol kağıdı işlevi görecektir. Kim kiminle yürüyor belirginlik kazanacaktır. MHP, amasız, fakatsız, ancaksız şekilde evet diyecek, HDP'nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır. Bizde kıvırma, u dönüşü, çark yoktur. Eğer bir toplumda terörün insan hayatına yönelik aşağılık bir eylem olduğuna yönelik bilinç yoksa yıkım kapıya dayanmış demektir. Terörizme karşı ortak bir anlayış ve eylem geliştirmek günümüzde çok daha önemli hale gelmiştir. Herkesten böyle bir davranış beklediğimizi ilan etmek boynumuzun borcudur.