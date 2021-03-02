HDP'lilere terör örgütü PKK/KCK gözaltısı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



ESKİ HDP MERSİN İL BAŞKANI TERÖRDEN TUTUKLANDI



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de HDP eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.'yı gözaltına alırken, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, Gaziantep'te yakalandı.



Ekipler terör bağlantısı bulunan B.Ö.'yü ise Diyarbakır'da gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.