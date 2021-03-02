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'28 Şubat mağdurlarının yanındaydım' diyor ama… Canan'ın annesinin başörtüsüne bile saygısı yokmuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun annesinin tesettürlü olduğu görülürken, CHP'li ismin başörtüsü düşmanlığı yaptığı mesajlar tekrar gündeme geldi. Aynı zamanda 28 Şubat'ta başörtülüleri mağdur eden zihniyetin temsilcisi CHP'de siyaset yapan Kaftancıoğlu, 28 Şubat döneminde Müslümanlarla birlikte eylem yaptığını da ileri sürdü.

Siyaset / 02 Mart 2021 Salı 12:45
'28 Şubat mağdurlarının yanındaydım' diyor ama… Canan'ın annesinin başörtüsüne bile saygısı yokmuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tetikçi Oda TV'ye verdiği röportajda, ailesi ve öğrenciliği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, ailesinden bahsederken ekrana gelen görüntüler, bugüne dek fazla gündeme gelmeyen bir gerçeği de gözler önüne serdi.

Kaftancıoğlu'nun ailesine ait görüntülerde, annesinin başörtülü olduğu görüldü.

Aynı zamanda Kaftancıoğlu, 28 Şubat döneminde Müslüman öğrencilerle birlikte eylem yaptığını ve onların hakkını savunduğunu ileri sürdü.

Kaftancıoğlu'nun başörtüsü karşıtlığı

Söz konusu görüntüler ve Kaftancıoğlu'nun 28 Şubat açıklaması, akıllara Twitter paylaşımlarını getirdi. Kaftancıoğlu bir mesajın başörtülü rektörlerle dalga geçerek üniversitelerdeki tesettür özgürlüğünü eleştirmişti. Bir diğer paylaşımında ise kılık kıyafet serbestisi hakkında konuşurken başörtüsü ile bikiniyi kıyaslayarak aklınca dalga geçmişti.

İşte o paylaşımlar:




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