İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İzmir'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi hedef aldı.



"Faşist diktatörler" ifadelerini kullanan Özel'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından sert tepki gösterdi.



SESİ KULAKLARI TIRMANLAYAN HADSİZ...!!!



Özel'i 'sesi kulakları tırmalayan hadsiz' olarak nitelendiren Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş." ifadelerini kullandı.



Altun paylaşımının devamında ise, "Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." dedi.