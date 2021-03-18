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Merkel'in kafası karışık! Açıklamaları birbiriyle çelişti!

Alman hükümeti, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılma sürecini endişeyle izlediğini belirtirken, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya / 18 Mart 2021 Perşembe 19:03
Merkel'in kafası karışık! Açıklamaları birbiriyle çelişti!

Almanya Dışişleri Bakanlığından HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.

KAPATMA DAVASINDAN ŞÜPHE DUYUYORLARMIŞ!

Almanya'nın HDP'nin kapatılma sürecini endişeyle izlediği aktarılan açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

HDP TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALI

Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

FETÖ DESTEKLİ GERGERLİOĞLU'NUN YANINDA DURDULAR

Ayrıca açıklamada milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çok sayıda diğer milletvekili aleyhindeki ceza davalarının da Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sorgulayan bir gelişmenin parçası olduğu belirtildi.

AlmanyaMilletvekili

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