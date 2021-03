İş yerleri CHP'li Belediye tarafından mühürlenen esnaf isyan etti!

Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yerleri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi. Gözlemeciler haksız yere iş yerlerinin mühürlendiğini öne sürerken Büyükçekmece Belediyesi'nden ise, "12 kilometrelik Büyükçekmece koyunun tamamında yeni bir sahil düzenleme projesi planlanmış ve yapımına İBB tarafından başlanılmıştır" açıklaması yapıldı.



"15 GÜNDE DÜKKANLARIMIZ 3 KEZ MÜHÜRLENDİ"



Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yeri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi.



15 günde üç kez dükkanlarının mühürlendiğini söyleyen işletmeci İhsan Fırıncı, "2015 yılında Kadir Topbaş'ın verdiği izinle yapılarımızı yeniledik. Ama son dönemlerde bize Büyükçekmece Belediyesi tarafından dükkanlarımızı boşaltmamız gerektiğine dair yazılar geldi. Bu çevre düzenlemesinin neden sadece bizi kapsadığını merak ediyoruz. Yanımızda bulunan kafelere hiçbir şekilde dokunulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi birleştiği için bütün haklarımızı kaybetmiş durumdayız. Son mühürlenme pazartesi günü yapıldı. Ve o sırada içeride müşterilerimiz vardı. Pandemi döneminde bu bize yapılan doğru mudur? Aynı zamanda müşterilerimizin ve bizim kullandığımız bir lavabo vardı. Bu tuvaleti Büyükçekmece Belediyesi tarafından yıkıldı. Şu an buradaki esnafın gidecek bir tuvaletleri yok" diye konuştu.



"İKİNCİ VİRÜSTE BELEDİYELERİMİZ OLDU"



150- 200 kişi olarak mağdur olduklarını belirten işletmeci Fatma Çalış ise, "Pandemi döneminde işçi çıkarılmazken bizler 150 - 200 kişi olarak mağduruz. Pandemi döneminde virüs bizi yıktı. İkinci virüste belediyelerimiz oldu" dedi.



Aydın Çalış ise "Ben mahkemeyi kazanmama rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi 'Zorla da olsa işletmeni yıkacağız' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'nin bir sahil kordan projesi var. 100 metre ilerimizde bulunan kafeler için hiçbir yaptırım yok. Neden sadece bizim işletmelerimizi yıkıyorlar merak ediyorum. Şu an dükkanlarımızın kapısında mühür var. Çalışamadığım için evime ekmek götüremiyorum. Bu bir siyasi zulüm ise bizde onları Allah'a havale ediyoruz. Pandemiden yeni çıkmamıza rağmen müşterilerimize hizmet veremiyoruz. Aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi, 'Sizin ruhsatlarınızı iptal ederim, yine de sizi çalıştırmam' diyor" şeklinde konuştu.



"BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SAĞDUYULU DAVRANMALI"



8 esnafın avukatı Avukat Maşallah Maral ise, "Büyükçekmece Sahili'nde Büyükçekmece Belediyesi, kıyı koruma şeridi kapsamında belirli çalışmalar yapmak istedi. Ruhsatlı olan gözleme evlerinin ruhsatlarını iptal etmek isteyerek, buradaki kıyı planını genişletmeye çalıştı. Bizde bu işletmelerin ruhsatlarının hukuka uygunluğu konusunda dava açtık. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi'nin iddiası, gözleme evlerinin ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu yönündeydi. Fakat Büyükçekmece Belediyesi 2015 yılında bu 8 esnafa ruhsatları kendi elleriyle vermişti. Burada hukuka ve kanuna aykırı hiçbir hareket yoktur. Fakat Büyükçekmece Belediyesi her gün yeni bir neden bularak, işletmelere mühürleme faaliyeti gerçekleştiriyor. Burada Büyükçekmece Belediyesi'nin sağduyulu davranmasını istiyoruz. Kamu kararı bakımından bu saha genişletilecekse de mağdur vatandaşlara belirli yerler göstererek esnaflar taşınabilir" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Büyükçekmece Belediyesi ise iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Beylikdüzü Belediyesi sınırlarında kapsayan 12 kilometrelik Büyükçekmece koyunun tamamında yeni bir sahil düzenleme projesi planlanmış ve yapımına İBB tarafından başlanılmıştır. Söz konusu Zerrin Çağlar, Ömer Kerimoğlu ve gözlemecilerin bulunduğu yer dolgu alanı olup İBB tasarrufundadır. Herhangi bir kira sözleşmeleri mevcut olmayıp işgalci konumundadırlar. Bu büfeler dışında kalan ve sahil düzenleme projesinde, kamu kullanımında olması gereken kısımdaki diğer işletmelerde, kaldırılarak. Büyükçekmece ve tüm İstanbul halkının kullanıma sunulması gerekmektedir"