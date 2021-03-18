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İBB Savcı Selim Kiraz Bilgievi'ni hedefine aldı!

CHP'li İBB'nin imza attığı zorbalıklar bitmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Başakşehir'de buşunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin ruhsatı iptal ettiği ortaya çıktı. Bilgievi’nin elektrik ve doğalgazının kesilerek mühürlenmeye çalışıldığı, İBB’nin bilgievini yıkma talimatı verildiği öğrenildi.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 18:13
İBB Savcı Selim Kiraz Bilgievi'ni hedefine aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir'de buşunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin ruhsatı iptal ettiği ortaya çıktı.

YIKIM TALİMATI VERİLDİ

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin elektrik ve doğalgazının kesilerek mühürlenmeye çalışıldığı, İBB'nin bilgievini yıkma talimatı verildiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde kapısı kırılarak içeri girilmeye çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni ziyaret etti.

KARTOĞLU: 'BİNLERCE BAŞAKŞEHİRLİ EĞİTİM ALIYOR'

İBB yönetiminin bir bilgievini nasıl gasp etmeye çalıştığını anlatan Yasin Kartoğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve tüm Başakşehirli'nin hakkını koruyacaklarını söyledi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin Başakşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapıldığını söyleyen Yasin Kartoğlu, 'Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli'nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir' dedi.

'ŞEHİT SAVCIMIZIN İSMİNDEN RAHATSIZ MI OLDUNUZ?'

Terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz ismini Başakşehir'de yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Yasin Kartoğlu, 'Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bizim komşumuz, değerimiz ve kıymetlimizdir. İBB yönetimi, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımızın isminden rahatsız mı oluyor? Şehit savcımızın ismi burada yaşayacak ve kimse buna engel olamayacaktır' diye konuştu.

KAMUYA AİT ARSAYI SATTILAR

İBB yönetiminin Başak Mahallesi'nde yer alan kamuya ait bir arsayı da üçüncü şahıslara sattığını söyleyen Yasin Kartoğlu, 'Başak Mahallemizde bulunan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Kamuya ait bir arazi nasıl satılır anlamış değilim' şeklinde konuştu.

Başakşehirli bir vatandaş olarak bu hukuksuz girişime asla izin vermeyeceğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, tüm Başakşehirlilerin hakkını koruyacağını söyledi.

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