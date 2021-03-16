CHP'li Ankara'da milyonluk vurgun hakkında yeni detaylar! Skandalı banka müdürü ortaya çıkarmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un, 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin ilginç detaylara ulaşıldı.



AYDINLIKEVLER VAKIF BANK ŞUBE MÜDÜRÜ ZİMMETİ İHBAR ETMİŞ



ANFA Güvenlik'in çalışmış olduğu Aydınlıkevler Vakıf Bank Şube Müdürü'nün, 9 Mart saat: 14:45'de ANFA Güvenlik Genel Müdür Hüseyin Toker'in makamına geldiği, Hüseyin Toker'e 4 aydır maaş ödemesi adı altında yüklü miktarda ödeme yapıldığına ilişkin dekontları gösterdiği öğrenildi. Hüseyin Toker, 10 Mart'ta tutuklanmıştı.



YASİN VAROL, 3 KADRO BİRDEN ATLATILIP MUHASEBE UZMANI GÖREVİNE GETİRİLMİŞ



ANFA Güvenlik'te muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ödüllendirildiği bildirildi. Yasin Varol'un, 3 kadro birden atlatılıp, muhasebe uzmanı görevine getirildiği öğrenildi.







KARAASLAN: 'ZİMMET YOLSUZLUĞUNU AYDINLIKEVLER VAKIFBANK ŞUBE MÜDÜRÜ İHBAR ETTİ'



AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan, ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol'un, 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Karaaslan, ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nin çalışmış olduğu Aydınlıkevler Vakıf Bank Şube Müdürü'nün zimmet yolsuzluğunu ihbar ettiğini söyledi. Osman Karaaslan; ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 projede 3 bin 659 kişi, merkez personeli olarak da 89 kişi olarak görev yaptığını açıkladı. Osman Karaaslan, ANFA Güvenlik'in 9 Mart 2021 tarihindeki vurguna şahitlik yaptığını belirterek, şunları söyledi: '9 Mart saat 14:45'de ANFA Güvenlik'in çalışmış olduğu Aydınlıkevler Vakıf Bank Şube Müdürü, Genel Müdür Hüseyin Toker'in makamına gelerek önüne dekontları bırakıp, ilgili İBAN nolu hesaplara 4 aydır maaş ödemesi adı altında yüklü miktarda ödeme yapıldığını haber verdi ve maaş ödemelerini kontrol edip etmediklerini, bilgilerinin olup olmadığını sordu. Bunun ardından İBAN numarası kontrol edildiğinde, para aktarımı yapan kişinin ANFA Güvenlik'in maaş ödeme kısmında çalışan ve ödül olarak da 3 kadro birden atlatılıp, muhasebe uzmanı görevine getirilen Yasin Varol'un olduğu anlaşıldı.' Karaaslan şöyle devam etti: 'Hesaba yatan meblağ, işveren maliyeti hariç 967.783.22 TL olarak tespit edilirken personelin bu vurgunu 4 aydır yaptığı ve dahası ANFA Güvenlik'te çalışmayan kişilerin de maaş bordrosunda gösterilip hesaplarına da yüklü miktarda para yatırıldığı tespit edildi.'



BU OLAYDAN BİRÇOK KİŞİ SORUMLU



Karaaslan, çalışan personelin maaşlarına 4 aydır kesik atıldığını ve Varol'un bilinmeyen hesaplara para aktardığını belirterek 'Bu olayda ödeme yetkilisi Muhasebe Müdürü Eyüp Cellek, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Demirbağ, Genel Müdür Hüseyin Toker'in de sorumluluğu bulunmakta ve aynı o personel kadar sorumluluk taşımaktadır' dedi. Zimmet skandalının ortaya çıkmasının ardından bütün müdürlerin toplanarak saat 17.00'da Yasin Varol'lu sorguya çektiklerini ifade ederek ' Yapılan darp sonucu, zanlı suçunu itiraf etmiş veya ettirilmiştir.



Daha sonra yaka paça Ankara Büyükşehir Belediyesi binasına götürülmüş, orada dolandırıcılık ekiplerince tüm muhasebe biriminin ifadesi alınmış, Yasin Varol'un suçu itiraf etmesi sonucu diğerleri salıverilmiş, ilgili personelin tutuklandığı öğrenilmiştir. Bu olaydan sonra genel müdür küfürler savurarak kapıları tekmelemiş, bütün evrakları yerlere savurup, 'İzne gidiyorum' diyerek Tema Park'ta bulunan ANFA Güvenlik binasını terk etmiş, akşam da Mansur Yavaş tarafından bu olay yüzünden görevden alınmıştır.'







MANSUR YAVAŞ'A 8 SORU



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cevaplaması için sorduğu 8 soru şöyle:



1- Bu olayı yapan kişi her ne kadar suçunu itiraf etmiş olsa da tek başına ödeme yetkilisi ve sorumlusu değil, tüm sorumluluk şirketin Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü'dür. Bu miktarlar 4 aydır yapılırken hiç kontrol edilmemiş midir? Bir çalışanın hesabına maaş olarak 250 bin TL giriş yapılırken bunun muhasebeleştirilmesi ve SGK ödemesinde nasıl gözden kaçırılmıştır? Şayet kontrol edilmiş ise bu nasıl fark edilmemiş de 4 ay sonra bir banka müdürünce fark edilip uyarılana kadar bilinememiştir? Şayet hiç alakası olmayan banka müdürü tarafından uyarılmamış olsa idi daha ne kadar devam edecekti? 4 bine yakın personel çalıştıran ve 20 trilyondan fazla aylık bir ödeme yapılan büyük bir kamu statüsü taşıyan bir şirkette böyle vasat bir idarecilik nasıl kabul edilebilir?'



2- 'Bu vurgun Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA Güvenlik arasında 1 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Ankara Parkları Yeşil Alanları Koruma ve Güvenlik İşi kapsamında yapılan ihale içinde bulunmakta. Bu vurgun, 4 aydır yapılan maaş bordrolarını kontrol eden hak edişi onaylayan Daire Başkanı'nın gözünden nasıl kaçmıştır? Bordoda ihale kapsamında çalışmayan personel nasıl fark edilmemiştir? Bir personele 250 bin TL maaş ödemesi nasıl görünmeyerek Ankara halkının parası heba edilmiştir?'



3- 'Yasin Varol'un üst amiri ve tüm bordo ve maaş ödemelerini yıllarca sıkıntısız bir şekilde yapan, müdür yardımcısı Yavuz Dülgeroğlu 4 ay önce ne gerekçeyle ANFA Altınpark İşletmeleri'ne nakli yapıldı ve tüm yetkili kişi bu olayı gerçekleştiren Yasin Varol'a verildi?'







4- 'Mansur Yavaş tarafından tüm mevcut idareciler seçimden sonra görevden alınarak, yeni kişileri liyakat ile göreve getirdiği söylenirken, şirketin müdürleri bu gibi konulara ne kadar hâkim ve vakıftır, tecrübesi, deneyimi, öğrenim durumu bu görevleri haiz midir?'



5- 'Şirketten dolandırılan bu para en acısı olan, personelin 4 aylık maaşından kırpılarak mı yapılmıştır? Güvenlik görevlilerine aylardır 'Maaşlarınızı sormaya kesinlikle merkeze gelmeyeceksiniz, itiraz etmeyeceksiniz?' talimatı neden ve kim tarafından verilmiştir?'



6- 'Bu olay banka müdürünce açığa çıktığı halde neden ilk etapta soruşturma şirket yöneticileri ve illegal ekipler tarafından gizli bir odada yapılmış, suçu üstlenen personel darp edilerek önce itiraf ettirilmiş, yaka paça Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne götürülmüş ve daha sonra kolluk kuvvetlerine haber verilmiştir? Oysaki kolluk kuvvetlerine haber verilip savcılık kanalıyla bu olay aydınlatılmış olması resmî bir kamu kurumunda uygulanması gerekmez midir?'



7- 'Bu olay sonucu güvenlik görevlilerine eksik maaş ödemesi yapılmış mıdır? Şayet varsa maaş farkları ne zaman personele verilecektir? Güvenlik personeli yeni zamla maaşlarını ve sendikal haklarının ne kadar olduğunu bilmekte midir? Şayet personel maaşından bir vurgun olmuşsa şirketin kendi sorumluluğunda olan bir aksaklığın personele yansıtılması 4857 Sayılı İş Kanunu açısından suçtur ve böyle bir durum var ise biran evvel bu maaş farklarının personele ödenmesi gerekmektedir.'



8- 'Bu olayda sadece sorumlu suçu itiraf eden personel midir? Genel Müdürün görevden alınması şirketin mağduriyetini karşılamış mıdır? Diğer sorumlular halen görevde midir? Onlarla alakalı görevi kötüye kullanma adı altında bir işlem başlatılmış veya görevden alınmışlar mıdır? Şeffaf ve ulaşılabilir belediyecilik adı altında bu sorularımızın kamuoyuna bilgi vermek adı altında acilen cevaplanmasını saygılarımla arz ederim.'







TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.



Varol 967 bin 783 TL'yi üç arkadaşı işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'a aktardı. Varol ifadesinde borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.



Şüpheli Varol, 10 Mart 2021 tarihinde ifadesinde; borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Yasin Varol, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.