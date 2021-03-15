USD (Alış - Satış) : 7,54 - 7,55 EURO (Alış - Satış) : 8,99 - 9,01

Korkunç kazada TIR şoförünün mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Geçen Cuma günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana gelen kazada Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı kedi kumu taşıyan TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarptı. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 8’i ağır, 20 kişi yaralandı.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 18:59
Korkunç kazada TIR şoförünün mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan, TIR sürücüsü Faruk Eskiçırak'ın ifadesi ortaya çıktı. 20 yıldan fazla TIR şoförlüğünü yaptığını söyleyen Eskiçırak, 2 yıla yakın bir süredir aynı firmada çalıştığını ve kazaya karıştığı çekiciyi de işe girdiği günden beri kullandığını ifade etti.

Aracın Eskiçırak, periyoduk bakımlarını zamanı geldiğinde serviste yaptırdıklarını iddia etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinden yüklenilen kedi kumunu Bursa'nın Nilüfer ilçesine götürmek üzere 11 Mart tarihinde yola çıktığını kaydeden Eskiçırak, Bursa'ya gelene dek araçta bir arıza hissetmediğini ve yüklenilen kum miktarının da normal seviyede olduğunu ifade etti.

SON ÇARE İMDAT FRENİNİ ÇEKTİM ANCAK DURAMADIM

İfadesinde olay gününü anlatan Eskiçırak, 'İnegöl'ü geçtikten sonra Ümitalan rampasından aşağıya motor freni, dorse ve ayak freniyle inmeye başladım. Kıvrımlı yolda araba hızlanmaya başlayınca dorse frenini çeke çeke indim. Fren dorseyi tutmamaya başladı. O anda ayağımın altındaki fren pedalının da boşaldığını fark ettim. İmdat frenini çektim; ancak hiç tutmadı. Aracım daha da hızlanmaya devam etti. Turanköy düzlüğüne geldiğimde aracın hızı 80 kilometre civarındaydı.'

'ARACIMIN DİREKSİYONU BİR ANDA KİLİTLENDİ'

Eskiçırak, aracın dorsesini yolun sağındaki beton bariyere vurup durdurmak istediğini ancak hızının düşmediğini söyledi. Eskiçırak ifadesinde şunları anlattı; ' Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye kadar dayanmıştı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp dörtlüleri yakıp yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdiler. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim.

Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı sağa doğru manevra yaptırıp devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden önündeki bir araca çarpınca TIR'ın yönü ışıklar istikametine döndü. Aracımın direksiyonu bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı durdurmam mümkün olmadı.' ifadelerini kullandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement