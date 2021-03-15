USD (Alış - Satış) : 7,54 - 7,55 EURO (Alış - Satış) : 8,99 - 9,01

Hazal Kaya'dan ortalığı karıştıran sözler!

Meslektaşı Ali Atay ile Şubat 2019'da dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl Kasım ayında ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra bir süre setlere ara veren Hazal Kaya, katıldığı bir programda tartışma yaratacak açıklamalara imza attı. Türk yapımlarının dünyaya satılmasının ardından dizi oyuncularının hak ettiği değeri gördüğünü ifade eden Kaya, "Sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı" dedi

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 18:28
Hazal Kaya'dan ortalığı karıştıran sözler!

İki yıl önce oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, oyunculuk sektörü ile ilgili tartışma yaratan yeni açıklamalarda bulundu.

'İLAHİ ADALET'

'Nasıl Olunur?' adlı programda konuşan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla farklı bir algının oluştuğunu ifade etti. 'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' ve 'Bizim Hikaye' gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumladığını belirtti.

'AĞIR SALDIRIYA MARUZ KALDIK'

30 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yıllarca 'Dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklenti olmadan yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi yaklaşımlar vardı. Bu da bana hep acayip geliyordu. Bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye. Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır.

'ÖZEL İLGİM VAR'

Samimi açıklamalarda bulunan Kaya, iki hafta önce Kardashian Ailesine özel bir ilgisi olduğunu dile getirmişti.

'KONTROLLÜ OLMASI BENİ ETKİLEDİ'

Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Hazal Kaya, ilgisinin sebebini şu sözlerle anlatmıştı:

Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi.

Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim. Baktığımda şunu gördüm; çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum.

'VERTİGO SANDIM HAMİLEYMİŞİM'

Yaklaşık iki sene önce oğlunu dünyaya getiren ünlü oyuncu, 'Planlı mı oldu?' sorusuna ise, 'Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim' şeklinde yanıt vermişti.

Ali AtayHazal Kaya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement