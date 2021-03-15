Hazal Kaya'dan ortalığı karıştıran sözler!

İki yıl önce oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, oyunculuk sektörü ile ilgili tartışma yaratan yeni açıklamalarda bulundu.



'İLAHİ ADALET'



'Nasıl Olunur?' adlı programda konuşan Kaya, dizi oyuncularının küçümsendiğini ama projelerin yurt dışına satılmasıyla farklı bir algının oluştuğunu ifade etti. 'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu' ve 'Bizim Hikaye' gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, yıllar sonra ilgi görmelerini 'ilahi adalet' olarak yorumladığını belirtti.



'AĞIR SALDIRIYA MARUZ KALDIK'



30 yaşındaki ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



Yıllarca 'Dizi oyuncusu' diye aşağılanıp, hiçbir beklenti olmadan yaşadık. 'Zaten sizden ne olur?' ve 'Güzelsiniz diye oradasınız' gibi yaklaşımlar vardı. Bu da bana hep acayip geliyordu. Bir sınıflılık hali var. 'Onlar tiyatrocu, onlar bağımsız sinemacılar, siz de dizi oyuncususunuz' diye. Yıllar sonra dizilerin dünyaya satılıp, bizim değere binmemiz benim için ilahi adalettir. Çünkü sektörün ağır işçileri bizdik. Kimse bizim kadar çalışmadı, ağır saldırıya maruz kalmadı. Kendimizi hiç kimseye beğendiremediğimiz bir on yıl vardır.



'ÖZEL İLGİM VAR'



Samimi açıklamalarda bulunan Kaya, iki hafta önce Kardashian Ailesine özel bir ilgisi olduğunu dile getirmişti.



'KONTROLLÜ OLMASI BENİ ETKİLEDİ'



Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Hazal Kaya, ilgisinin sebebini şu sözlerle anlatmıştı:



Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi.



Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim. Baktığımda şunu gördüm; çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum.



'VERTİGO SANDIM HAMİLEYMİŞİM'



Yaklaşık iki sene önce oğlunu dünyaya getiren ünlü oyuncu, 'Planlı mı oldu?' sorusuna ise, 'Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim' şeklinde yanıt vermişti.