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Enver Aysever soygunu ortaya çıkınca Tunç Soyer, iptal etti

Enver Aysever'e belediyenin programı için verilecek 238 bin lira için kamuoyunda oluşan tepkinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 17:35
Enver Aysever soygunu ortaya çıkınca Tunç Soyer, iptal etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enver Aysever'in belediyeden 18 günlük kurs için 238 bin lira kazanacağı haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Aysever'e ödenecek ücretin 90 bin TL olacağını belirten Soyer, ihalenin iptal edilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Enver Aysever'e 238 bin lira ödeme
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük kurs için gazeteci Enver Aysever'e 238 bin lira ödeyeceği haberleri gündeme oturdu. Tartışma konusu olan gelişme sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu. Aysever'e ödenecek ücretin 238 bin lira değil, 90 bin lira olduğunu söyleyen Soyer, ihalenin iptali için talimat verdiğini açıkladı.

Tunç Soyer'den 'iptal' açıklaması
Sosyal medyadan belediyenin açıklamasını paylaşan Soyer, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısmı hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

"Belediyemizin yapacağı ödeme 90 bin TL'dir"
Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.

Eğitim programının kapsamı:

Yazarlık atölyesi temelinde yapılacak eğitimlerde, okur ve yazar arasındaki görünmez iletişimin gücü hakkında münazara, her katılımcının ilgi duyduğu edebiyat türüne göre analiz ve yönlendirilmelerin yapılması ve bu kapsamda bireysel alıştırma ödevlerinin verilmesi, Türk Edebiyatı dışında, dünya klasikleri yazarları ve eserlerinden örneklemeler ve münazara atölyeleri, 'Kitap mı okuyucuyu seçer, yoksa okuyucu mu kitabi seçer' münazarası, deneme, anı, 'biyografi yazıları gerçek mi, gerçek dışı mıdır' münazarası yapılmaktadır. Ayrıca yazarlıkta kurgunun nasıl olması gerektiği konusunda eğitimler ve hayal gücünü kullanma becerileri ye benzeri atölyeler düzenlenmektedir."

'Tartışmalar sığ ve yersiz'
Öte yandan Tunç Soyer daha önce yaptığı açıklamada, bu tartışmaların sığ ve yersiz olduğunu söyleyerek söz konusu rakamın doğru olmadığını söylemişti.

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