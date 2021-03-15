Bilim Kurulu üyesinden yeni kısıtlama önerisi!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, A Haber'de koronavirüs salgını ve muntanttaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.



Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Akın, "Şubat ayında İngiliz mutantını görmeye başladığımızda vaka sayısının Mart ayında artacağını biliyorduk. İngiltere çok ağır önlemler armasına rağmen vaka sayısı 60 binlere kadar ulaşmıştı. İllerin bazılarında renklerin biraz daha kırmızı doğru kayacağından şüpheleniyorum" şeklinde konuştu.



"DAHA HIZLI BULAŞIYOR VE DAHA ÖLÜMCÜL"



Prof. Dr. Akın, İngiliz mutantının Çin'de ortaya çıkan virüsten daha tehlikeli olduğunu söyledi. Önemli açıklamalarda bulunan Akın, "İngiltere'den gelen bilgilerde görüyoruz, Vuhan virüsüne göre İngilizlerin varyant mutantı yüzde 70 daha hızlı bulaşıyor. İngilizlerin verilerine göre hastalık biraz daha ağır geçiyor ve ölümleri artırıyor. Yüzde 2,5 ile ölümlerle karşılaşılırken, İngiltere varyantında yüzde 4'ü aştığı belirtildi. 70 küsür ilimizde bu mutant görüldü ve hızla yayılıyor. Toplumun kişisel önlemleri çok önemli. Bahar geliyor canlar sıkıldı ancak tedbirler elden bırakılmamalı. İngiliz mutantında tehlikeli olan nokta şu, yaş skalası düştü. Normalde yaşlılarda biliyorduk ama mutasyon ile yaşlar düştü. Normalleşme adımları atıldığından itibaren her birey kendi sağlığından sorumludur." dedi.



"GİRİŞ ÇIKIŞLAR İPTAL EDİLMELİ Mİ?"



Kırmızı renk olan iller için merak edilenleri değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın açıklamasında, "İllerin büyüklüğüne göre renk değişimi görülebilir. İstanbul'u düşündüğümüzde her ilçe yakın olduğu için uzak ilçeler dikkat çekiyor oralarda giriş çıkış yasağı uygulanabilir. Bir il turuncudan kırmızıya geçtiyse, kırmızı olan şehrin giriş çıkışlarının kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.