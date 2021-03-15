Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! İşte kabine toplantısının gündemindeki iller

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor. Mutasyonlu virüslerin doğurduğu hızlı yayılım ve kritik illerdeki önlenemeyen yükseliş de Başkan Erdoğan ve Bakanların gündeminde olacak. İşte kabine kararlarına ilişkin son dakika ayrıntıları;



SON DAKİKA KABİNE TOPLANIYOR: GÜNDEM KORONAVİRÜS



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.



SALGINA İLİŞKİN YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?



Mutasyonlu koronavirüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.



HARİTA GÜNCELLENİYOR



Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.



BİRÇOK İLDE RENK DEĞİŞİMİ OLABİLİR



Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir. Aşılama süreci de gündemde





TEDBİRLERİN SIKILAŞTIRILMASI YA DA GEVŞETİLMESİ KABİNEDE DEĞERLENDİRİLECEK HARİTAYA BAĞLI



Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.



ESNAFIN DURUMU YAKINDAN İZLENİYOR



Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.



RİSK DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK; HER İL İÇİN ÖZEL DEĞERLENDİRME



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.



AŞI ÇALIŞMALARI



Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.



ALARM ZİLLERİ 9 İL İÇİN ÇALIYOR



Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritayı bugün yayınlayacak. 6-12 Mart arasındaki vaka sayılarının açıklanacağı haritada illerin risk durumları düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sınıflandırılacak. Türkiye'de 26 il vaka sayıları 100 binde 100'ün üzerinde olduğundan çok yüksek riskli kategoride yer alıyor.



İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin ise geçtiğimiz hafta yüksek riskten çok yüksek riskli kategoriye geçmişti.



Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklanacak haftalık haritada söz konusu 9 il yine çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.



