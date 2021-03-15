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Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı(AKEV)'ndan anlamlı festival!

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) tarafından hazırlanan "AĞRI 1. KAR VE BUZ FESTİVALİ" adlı proje Ağrı ilini kış turizmine kazandırmayı amaç edinmektedir. Festival etkinlikleri 4-5 Mart 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün boyunca Küpkıran Kayak Merkezi ve şehir merkezinde gerçekleştirilmiştir. İşte tüm detaylar...

Yaşam / 15 Mart 2021 Pazartesi 13:42
Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı(AKEV)'ndan anlamlı festival!

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı(AKEV) 'Ağrı 1. Kar ve buz festivali' projesi ile Ağrı ilinin sahip olduğu doğal güzelliklerini ve tarihi mekânlarını tanıtmayı amaçlayan etkinlikler düzenledi.

Kıonuyla ilgili olarak AKEV Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Sayan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı; tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunması, halka tanıtılması ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş ve uzun yıllar terörle anılan Ağrı ilinin sahip olduğu doğal güzelliklerini ve tarihi mekânlarını tanıtmak üzere 01 Haziran 2020 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Vakfımız kurulduğu günden bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ağrı ilini uluslararası alanda tanıtan filmler hazırlamış, sosyal medya kanallarında gösterilmek üzere çocuklarımız için tiyatro prodüksiyonlarına imza atmıştır. Tüm bu çalışmaların hedefi ise Ağrı ilimizi ve burada yaşayan vatandaşlarımızı kültürün ve sanatın tüm ayaklarıyla bir araya getirmektir. İlerlediğimiz yolda şimdiki hedefimiz ise Ağrı ilimizi kış turizm alanında da etkin bir şekilde tanıtmaktır.

Vakfımız (AKEV) tarafından hazırlanan 'AĞRI 1. KAR VE BUZ FESTİVALİ' adlı proje Ağrı ilini kış turizmine kazandırmayı amaç edinmektedir. Bu ulvi amacın temelinde yatan esas felsefe ise ülkemizin kış turizmi alanında Dünya çapında ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezlerinin yanına, adı çok uzun zaman güvenlik olaylarıyla anılmış Ağrı ilimizi de turizm kenti misyonuyla eklemektir.

AĞRI 1. KAR VE BUZ FESTİVALİ projesi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıfların iş birliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan bir projedir. AKEV olarak inancımız odur ki, gerek tarihi gerekse kültürel yapısıyla coğrafyamızda kadim bir yere sahip olan Ağrı ilimizi turizm alanında da hak ettiği yere taşımak hepimizin görevidir.
Festival etkinlikleri 4-5 Mart 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün boyunca Küpkıran Kayak Merkezi ve şehir merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Festivalde; usta heykeltıraşlar tarafından tasarlanan Ağrı ilinin tarihi yapılarının kardan heykelleri, konserler, kayak kızak etkinlikleri, yarışmalar ve ışık gösterisi yapılmıştır.


















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