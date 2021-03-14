Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! 4 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan ve iş birlikçileri her gün gerilimi artırıyor. ABD ve Yunanistan jetleri aynı anda havalanırken Suudi Arabistan'a ait altı F-15 ise Girit'e indi. İsrail ordusu ise skandal açıklamayla Doğu Akdeniz'deki savaş oyununu ilan etti.