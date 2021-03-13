USD (Alış - Satış) : 7,57 - 7,58 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi

Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam teklifi AK Parti ile MHP'li Meclis üyeleri tarafından kabul edilmeyerek teklif incelenmek üzere ertelendi.

Siyaset / 13 Mart 2021 Cumartesi 10:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi Belediye Meclisi'ne takıldı.

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilde 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatının 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesini öngören "kademeli su faturası" teklifini Meclis'e sundu.

YÜZDE 80 ZAM

Suda tasarruf için böyle bir zam teklifinde bulunduğunu ifade eden CHP'li üyelerin bu teklifi oylamaya açıldı. Teklif edilen zam oranı ise yüzde 80....

AK PARTİ VE MHP SIRALARI İZİN VERMEDİ

Yavaş'ın bu zam teklifine CHP ve İyi Parti evet dedi ancak yeni zamma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri vize vermedi.

Teklifinin gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi.

Mansur YavaşAk Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement