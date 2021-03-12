Türkiye'den Yunanistan'a 'FETÖ' tepkisi!

FETÖ elebaşı Gülen, başkent Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi.



Gülen, mesajında, "Yunanistan, kardeş bir ülkedir" ifadesini kullandı.



Darbecilere kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan Gülen, "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak" değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan televizyon kanallarında FETÖ elebaşının aleni propagandasının yapıldığını vurgulanarak, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." denildi.



Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğinin ifade edildiği açıklamada, "FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte. Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.



