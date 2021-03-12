En Popüler Altcoin’ler: Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Polkadot Nedir?

Altcoin'lerin başarılı olmaları fiyat performanslarının yanı sıra projelerinin sunduğu yeniliklere, kullanılabilirlik durumlarına ve projenin arkasındaki ekibin çabalarına bağlı. Son zamanlarda ise kripto para haberlerine göre Ethereum başta olmak üzere Binance Coin, Cardano ve Polkadot adından sıkça söz ettiriyor.



Ethereum (ETH) Nedir?



Ethereum'un arkasında Vitalik Buterin isimli Rus-Kanadalı bir yazılım geliştiricisi bulunuyor. İlk olarak 2013 yılında Kuzey Amerika Bitcoin Konferansı'nda Buterin tarafından tanıtımı yapılan Ethereum, sunduğu yenilikler sebebiyle büyük bir ilgi karşılandı.



Ethereum en basit anlamı ile akıllı sözleşmelere odaklanıyor ve kendisine ait özel bir yazım dili kullanarak Blockchain üzerinde merkezsiz yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlıyor.



Günümüzde Ethereum ağı üzerinde binlerce token oluşturulmuş durumda ve hatta kripto para haberlerine göre son zamanların en popüler alanlarından biri haline gelen merkezsiz finans (DeFi) projelerinin büyük bölümü de Ethereum ağı üzerinde kurulu.



Bunlara ek olarak proje güçlü olduğu için ETH kripto para birimi de kısa sürede güçlendi ve piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olarak yerini aldı. Ayrıca ETH'nin şu an için en büyük altcoin birimi olduğunu da belirtmek gerekiyor.



Binance Coin (BNB) Nedir?



Adından da anlaşılacağı gibi Binance Coin (BNB), kripto para borsası Binance'in kendi kripto para birimdir. Binance Coin, kendi Blockchain'ine sahip olduğu dikkat çeken bir proje olarak nitelendiriliyor. CoinTürk'te de belirtildiği gibi Binance platformu ICO başlangıcından itibaren BNB token'lerini kullanıyor ve BNB kullanıcılarına indirimler dahil büyük avantajlar sağlıyor.



Binance kullanıcıları, BNB kullanmaları karşılığında borsada çeşitli avantajlara sahip oluyor. Bu avantajlar arasında en dikkat çekeninin işlem ücreti indirimleri olduğu ifade ediliyor.



Bunlara ek olarak her yıl Binance, BNB yakımı gerçekleştiriyor. Böylece BNB token'lerinin değerinin önümüzdeki yıllarda da korunması hedefleniyor. Bu sayede platform bir nevi enflasyonu önlemek için yakım işlemi gerçekleştirmiş oluyor.



Öte yandan BNB token toplam arzının 200 milyon adet olduğu ve bu rakamın %40'ının Binance ekibinde ve %10'unun melek yatırımcılarda olduğunu belirtmek gerekiyor.



Cardano (ADA) Nedir?



2015 yılında geliştirilmeye başlayan ve 2017 yılında Ethereum ve BitShares'in kurucularından Charles Hoskinson tarafından başlatılan Cardano hem 2017 yılındaki çıkışı hem de 2021 yılındaki performansı ile dikkatleri çekti.



Aslında Cardano da Ethereum gibi bir akıllı sözleşme platformu. Cardano'nun protokolü iki katmandan oluşuyor: Ödeme ve kontrol katmanı. Ödeme katmanında hesaplarla alakalı bilgiler bulunurken kontrol katmanında kimlik, uyumluluk ve kara listeye alma fonksiyonu ile alakalı bilgiler işleniyor.



Cardano 2021 yılında Mary Goguen adlı bir hard fork uyguladı ve hard fork ile birlikte Cardano ağında geliştiriciler artık token piyasaya sürmeye başlayabilecek. Büyük bir gelişme olarak nitelendirilen bu güncelleme ile ADA fiyatında da ciddi bir artış yaşandı. Böylece hem geliştiricilerin hem yatırımcıların Cardano'ya olan ilgisi artmış oldu.



Polkadot Nedir?



Web3 Vakfı tarafından oluşturulan Polkadot, Blockchain ağlarının birlikte çalışmasına imkan tanıyor. Projenin kripto para birimi DOT ise üç farklı amaca hizmet ediyor: Ağ üzerinde yönetişim, staking ve bonding.



Yönetim amacı ile Polkadot, DOT coin sahiplerinin protokol üzerinde tam kontrole sahip olmasını hedefliyor. Diğer platformlarda madencilere özel olan tüm ayrıcalıklar, protokol yükseltmeleri ve düzeltmeler gibi istisnai olayların yönetilmesi de dahil olmak üzere DOT coin sahiplerine veriliyor.



Özellikle staking işlemlerinin popülerlik kazanması ile bir adım öne çıkan DOT coin, son zamanların en popüler altcoin'leri arasında yer alıyor.

